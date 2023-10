Idén október 23-án megkímélik a miniszterelnököt a sajtó jelenlététől

Orbán Viktornak idén még annyira sem kell aggódnia a sajtó jelenléte miatt október 23-án, mint tavaly Zalaegerszegen, ahol azért is a Nyugatot okolta, hogy 1956-ban nem tudtuk kivívni a függetlenséget. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtófőnök a Telex érdeklődésére azt írta, hogy ne is vesződjenek a regisztrációval, mert az állami médián kívül már úgysem engednek be senkit a veszprémi ünnepségre. „A beszédre 15 órakor kerül sor, amit a közmédia közvetít élőben, ezért ezúttal nem lesz sajtóemelvény és -regisztráció sem.”

link Forrás