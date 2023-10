Megjelent az első videó egy gázai túszról

Joe Biden amerikai elnök erősen fontolgatja, hogy már ezen a héten Izraelbe utazik - közölte három amerikai tisztségviselő az NBC-vel. A tisztviselők elmondták, hogy már folyik a tervezés, többek között a helyszínen, Izraelben is, Biden esetleges látogatására. Az amerikai elnök a Hamász október 7-i, több száz izraeli civilt, köztük gyerekeket is érintő támadása óta hangosan kiállt Izrael mellett, és ígéretet tett arra, hogy minden támogatást megad, amire az országnak szüksége van. A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni. A Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője nem reagált azonnal a kommentárra vonatkozó megkeresésre.

photo_camera Békepárti tüntetés a Fehér Ház előtt. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az is lehetséges, hogy az elnök, ha Izraelbe utazik, további megállókat is tesz a térségben. Vasárnap Biden egy amerikai tisztségviselő szerint Egyiptomba kapott meghívást egy nemzetközi csúcstalálkozóra, amelynek középpontjában a palesztinok jövője áll. Abdel Fattah el-Szíszi egyiptomi elnök vasárnap jelentette be a csúcstalálkozót, miután találkozott Antony Blinken külügyminiszterrel, és meghívta az ENSZ Biztonsági Tanácsának valamennyi tagját, arab országokat és a világ más vezetőit is. Biden hétfőn beszélt el-Szisszivel a Fehér Ház közlése szerint.