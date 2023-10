Britney Spears azt mondja, abortusza volt, amikor Justin Thimberlake-kel járt

Britney Spearsnek abortusza volt, teherbe esett Justin Timberlake-től – ez az énekesnő hamarosan megjelenő új memoárjában olvasható majd. A popsztár új könyvéből, a gyámság alatt eltöltött tizenhárom évét is részletesen taglaló a The Woman in Me-ből (A nő bennem) a People magazin közölt részleteket.

Ezekben az áll: Timberlake „nem örült” Spears terhességének, „biztos volt abban, hogy nem akar apa lenni”. „Azt mondta, hogy még nem állunk készen arra, hogy gyerek legyen az életünkben” – írja az énekesnő. Mindketten 1981-es születésűek, 18-21 éves koruk között, az ezredforduló idején jártak együtt.

Spears azt írja, nem tudta, hogy a beavatkozás helyes választás volt-e, és hogy nem vetette volna el a magzatot, ha az csak az ő döntése. Hozzátette viszont azt is, hogy az abortuszt nem élte meg tragédiaként. „Annyira szerettem Justint. Mindig is arra számítottam, hogy egyszer majd családot alapítunk együtt. Ez csak sokkal korábban lett volna, mint amire számítottam”.

Spearsnek végül két gyermeke született második férjével, Kevin Federline-tól: a most 18 éves Sean Preston és a 17 éves Jayden James.

(BBC)