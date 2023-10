Annyi az unalmas megbeszéléseknek, a Microsoft új MI-asszisztense részt vesz rajta helyetted

November 1-jétől mindenki számára elérhetővé válik a Microsoft által kifejlesztett, irodai alkalmazásokba ágyazott ChatGPT stílusú mesterséges intelligencia asszisztens, ami képes összefoglalni a Teamsen tartott megbeszéléseket is, írja a BBC. A Copilot nevű eszköz továbbá e-maileket is ír, valamint Word-dokumentumokat, Excel-táblákat és Powerpoint prezentációkat készít.

photo_camera

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az eszköz szakértők szerint a jelenlegi formájában a mesterséges intelligenciára vonatkozó új szabályokba is ütközhet, mivel nem teszi egyértelművé, hogy a tartalmat nem ember készítette. Mint az európai és a kínai MI-szabályozás is kimondja, az embereknek tudniuk kell, ha nem emberrel, hanem mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. Collette Stallbaumer, a Microsoft 365 vezetője szerint ezt a Copilotot használó embereknek kell tisztáznia. „Az emberek felelőssége, hogy rendesen használják” – mondta.

A Copilot a ChatGPT alapját képező technológiát használja, amit az OpenAI fejlesztett ki - a cégbe a Microsoft is beszállt. A Microsoft szerint az adatokat biztonságosan kezelik. „Csak azokhoz az adatokhoz fér hozzá, amiket egyébként is láthatna” – mondta Stallbaumer, hozzátéve, hogy tiszteletben tartják az adatkezelési irányelveket.

A BBC ki is próbálta az eszközt, szerintük hasznos lesz, de egyben félelmetes az irodai munkát végzők számára. Magabiztosan, néhány másodperc alatt összefoglalt egy fiktív termék bevezetésével kapcsolatos levelezést, majd egy rövid választ javasolt. Emellett egy Word dokumentum tartalma alapján körülbelül 43 másodperc alatt generált egy több diából álló PowerPoint-prezentációt. A program használja a dokumentumba beágyazott képeket, ha vannak ilyenek, vagy kereshet a saját jogdíjmentes gyűjteményében is. A lap szerint egyszerű, de hatásos prezentációt hozott létre, ráadásul egy felolvasásra javasolt szöveget is írt mellé.