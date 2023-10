Taylor Swiftről kiposztoltak egy fotót, a képaláírás szállóigévé vált, egy multi már át is írta miatta egy ikonikus termékének a címkéjét

Augusztusi cikkünkben számoltunk be Taylor Swift rekordokat egymás után döntögető Eras turnéjának gazdasági hatásairól: a produkció 5,4 milliárd dollárral segített be az amerikai gazdaságnak, ő pedig 4,1 milliárd dollárral lett gazdagabb. Bár a turnénak még vége sincs, Swift most újból a média középpontjába került egy rajongói fotó miatt, amivel olyan vállalkozásokra gyakorolt azonnali gazdasági hatást mint az NFL vagy a Heinz.



Hogy jutottunk el a fotóig?

Swiftet még szeptemberben kapták lencsevégre egy Kansas City Chiefs amerikaifoci-meccsén, ahol új barátjának, a kétszeres Super Bowl-nyertes elkapónak, Travis Kelcenek szurkolt. Ez volt az első alkalom hogy Swiftet és Kelcet egy helyen látták, az énekesnő Kelce anyjával osztozott egy VIP páholyon. A mérkőzés után 24 órával a Kelcevel kapcsolatos árucikkek eladása 400%-os emelkedést mutatott, a csapat jegyeladása pedig megháromszorozódott.

photo_camera Travis Kelce meze az NFL-shopban, 130 dollárért

Kelce egy hét alatt több, mint 325 ezer Instagram-követőre tett szert, többre, mint miután megnyerte a Super Bowlt, a paodcastja pedig az első helyre ugrott az Apple hallgatottsági listáján. A Chiefs következő, Chicago Bears elleni mérkőzése lett a valaha legnézettebb amerikaifoci-meccs a 12-49 éves nők körében, miután 63 százalékkal ugrott meg a nézettség ebben a női korcsoportban - írja a Front Office Sports. Ez hatalmas dolog az NFL-nek, aminek folyamatos problémát jelent a női nézők bevonzása. A női nézők távolmaradásának egyik oka a liga imidzsébe beépült szexizmus lehet, ami többek közt a pompomlány-előadásokban nyilvánul meg. A legutóbbi botrányuk idén májusban volt, amikor két állam is vizsgálatot indított a ligával szemben, nemi- és rasszalapú munkahelyi megkülönböztetés valamint szexuális zaklatás gyanúja miatt.



Az első említett meccs után készült el Swiftről és egy rajongójáról ez a látszólag jelentéktelen fotó

amit azonnal fel is kapott a Twitter az X, mert látszik rajta az énekesnő vacsorájából meghagyott utolsó darab csirke, amit szószokkal fogyasztott el. Egészen konkrétan kecsappal és látszólag az Amerikában nagy népszerűségnek örvendő tejfölös-fűszeres szósszal, a ranch-csel. A poszt leírásában szereplő „kecsap és látszólag ranch” kifejezést több csirkét kínáló amerikai gyorsétterem lánc is felkapta és használta a következő napokban, például az Arby’s és a Papa John's, így dagasztva a jelenséget. A Heinz is gyorsan kapcsolt, a klasszikus terméknek számító „Kranch”, azaz kecsap + ranch szószukat

újracímkézték Swift tiszteletére.



A különkiadást már piacra is dobták, 4,12 dollárért juthatnak hozzá a szuperfanok.

A képről, valamint Swift és Kelce gyerekcipőben járó kapcsolatáról cikket írt a Vogue, a CNN és a CBS is, megemlítve a kecsapot, valamint a mellette látható ranchet. A „kecsap és látszólag ranch” kifejezésre két és fél millió találatot ad ki a Google, és bár csak három hete született az eredeti poszt, már számos merchandise oldal gyárt ezzel a felirattal ruhadarabokat.

Ám a reakciók közül az én személyes kedvencem, a hab a kecsap és ranch-színű tortán az Empire State Building Twitter X-posztja volt, amiben az épület fényeinek színei Swift szószválasztását adják vissza.

Az épület social media menedzserének hivatalos posztjából azonban kiderül, hogy az épületet nem világították ki ténylegesen Swift csirkemaradékának tiszteletére, a képet egy archívumból kaparták elő. A múltban volt már példa az art deco felhőkarcoló és a popsztár kollaborációjára, 2014-ben az épület VIP kilátójából livestreamelte új albumának, az 1989-nak bejelentését, és itt debütált a Shake it off videóklipje is.



