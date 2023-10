Kísérletező, őrült, mégis harmonikus koktélokat rakott össze a MADHOUSE és Co Lee

Múlt hétvégén ünnepelte harmadik születésnapját a MADHOUSE Budapest, a város egyik legjobb kézműves sörözője és bisztrója, az évforduló örömére az Anker közben található hely belső terét elválasztották, különvált a BISZTRÓ és a BÁR rész. Utóbbi továbbra is a belvárosi beülős-italozós hangulatot hozza, a megszokott 24 sörcsappal és a MADHOUSE-ra jellemző kísérletező italokkal, a bisztró pedig komplex éttermi élményt nyújt, izgalmas és magas minőségű ételkínálattal.

photo_camera Fotó: MADHOUSE

„Még nem tudjuk, hogy hogyan fognak reagálni az emberek arra, ha a bár részen például egy pszichodráma előadás megy, közben meg a másik oldalt vacsoráznak. Ez most egy kísérlet, de szerintem aki eddig a MADHOUSE-ba jött, az nem a csendes, fine bisztró hangulatot kereste, hanem épp ellenkezőleg, azt, hogy itt mindig történik valami izgalmas” – mondta Takács György, a MADHOUSE general managere és társtulajdonosa.

Az elmúlt időszak természetesen a MADHOUSE-t is érintette. „Volt világjárvány, két háború, melyek jelenleg még mindig folynak. Iszonyatosan nehéz, de hitelesnek kell maradnunk, a mi dolgunk az, hogy amikor bejön ide a vendég, akkor ezt az egészet úgy felejtse el, hogy közben adományoz is az aktuális chef menü elfogyasztása mellett”. Szilágyi Tamás, az étterem másik tulajdonosa arról beszélt, hogy azon dolgoznak, hogy az egymással való találkozás kultúrája túlélje a válságot.

„Az alapanyagtisztelet továbbra is az alapköve lesz az új működésünknek, sőt, még inkább törekszünk arra, hogy magyar alapanyagokkal dolgozzunk. Nagyobb szerepet fog majd betölteni a menü és a táblás ajánlatok megalkotásánál a szezonalitás. Vendégélmény tekintetében, mivel ugyanannyi szakács feleannyi vendéget fog kiszolgálni, magasabb színvonalra és közvetlenebb kapcsolatra lehet majd számítani” – mesélte Piszkor Norbert Chef, a Bistro új menüjének megálmodója.

Október 15-étől már bruncholni is lehet a bisztróban, a klasszikus reggelik, mint például az Eggs Benedict, három vajas kenyér, vagy kása vannak őrülten újragondolva. A baszk sajttorta pedig felteszi az i-re azt a bizonyos pontot.

photo_camera Fotó: MADHOUSE

„Már régóta akartunk ilyen menüt csinálni, most, hogy a bisztró részünk kisebb lett, így meg tudjuk oldani. A brunch-kultúra hangulata nagyon passzol a MADHOUSE hangulatához” – fogalmazott Gyuri. Hogy fokozzuk, november 4-én és 5-én Chris Villon, a feltörekvő újhullámos, alternatív hiphop csapat, a Wavy dj-je biztosítja a kellemes aláfestő zenét a finom reggelihez.

Király hely

És ha már Wavy, a MADHOUSE októberre és novemberre összeállt az egyik legizgalmasabb magyar rapperrel, Halász Kolossal, azaz Co Lee-val, és készítettek egy közös italmenüt. „Kéthavonta csinálunk mindig valakivel menüt, nyáron például a Carson Comával volt, de dolgoztunk Beton.Hofival, az Átrium Színházzal, és még Jane Goodall-lal is. Kolost megkerestem, hogy csináljunk egy a bárnak valamit, mert picit fiatalítani szeretnénk, hogy jobban a Z generációhoz szóljon.” Az együttműködéshez jó apropó, hogy október 31-én Co Lee fellép az Akváriumban, ami 2 perc sétára van a carft bártól.

photo_camera Fotó: MADHOUSE

Gyuri azt mondta, kizárólag olyan emberekkel működnek együtt, akiket egyrészt ők is szeretnek, másrészt pedig hiteles és értékes, amit képviselnek. „Olyanokkal nem dolgozunk, aki ezért bármilyen ellenszolgáltatást kérnek. Mi igazából kétszer fél napot kérünk az életükből a fotózásra és a menük átbeszélésére.”

Az együttműködések fontos része, hogy az eladásból származó bevétel bizonyos százaléka jótékony célokra megy. A szervezetet a partnerek választják ki, most a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnak adományoznak. „Én is tanultam bohócnak, azt hiszem közel áll hozzám ez az egész, és mindemellett nagyon fontosnak tartom amit a bohócdoktorok csinálnak” - indokolta Kolos a választást. Az együttműködést jó lehetőségnek tartja, mert közösen „csinálhatnak valamit, ami valódi értéket képvisel és finom is, és mert amúgy a Madhouse egy színvonalas, király hely”.

Mad-o-citran

Kísérletezés, váratlan kombinációk, harmónia - ez jellemzi a Co Lee menüt, és egyébként a Mad Scientist söreit is. Munkácsi Ádám, az italok kitalálója mert nagyot álmodni, a Co Lee által megadott pár szempont - szezonalitás, legyen egy alkoholmentes és egy forró ital, és az egyikben legyen sütőtök - alapján igazán őrült (MAD) menüt rakott össze. De nézzük sorban:

CO LEE Galaxy lager: az 5 százalékos szűretlen világos sör tökéletes azoknak, akik csak most ismerkednek a kézműves sörökkel. Most nem főztek külön, mint a Carson Cománál, de az egyik legnépszerűbb terméküket - Rothbeer/ Galaxy lager - címkézték át stílusosan a kampányhoz.

Virgin Vinegar: frissítő limonádészerű ital, váratlan kombinációkkal. Házi gyömbérszörp, magyar termelőtől mentás-cseresznyés balzsamecet, száraz tonic plusz díszítés - a szárított gyömbér és rozmaring -. Komplex ízélmény, hibátlan harmónia.

photo_camera Fotó: MADHOUSE

Chia Nitro: A névből is kitalálható, hogy Matolcsi a chiamag különböző textúráival játszott. Van benne a pudingosabb, áztatott formában és szárazon is, mindez megborítva egy kis portugál aperitivoval. És ez még nem minden, az egész italt egy szódásszifonból nyomják ki, ezért kapta a nitro nevet. Kipróbálása erősen ajánlott.

Crazy Pumpkin: az előzőnél egy fokkal erősebb koktél, édesebb, rum alapú narancsos-sütőtökös ital. Utóbbi nem hangsúlyos annyira, el van dugva, úgyhogy azoknak is jó, akik nem szeretik. De hogy lehet nem szeretni a sütőtököt?

Mad-o-citran: Az összetevők még a pusztító szóvicc névnél is durvábbak, ez már nem a „simán megiszok belőle hármat” típusú koktél. Whiskey, Unicum, narancs bitter, méz, lime- és almalé…FORRÓN. Első szaglásra kicsit émelyítő a tömény italok keveréke, az íze azonban meglepően lágy, egyáltalán nem erős. Viszont alattomos, úgyhogy óvatosan.