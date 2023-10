Titokban, az emberek háta mögött minősítettek át „jelentős mértékben zavaró hatású övezetté” egy óriási győrszentiváni területet

A nemzetgazdasági törvényre hivatkozva egy kormányrendelet 2022 januárjában helyrajzi számokkal jelöltek ki egy 400 hektáros területet Győrszentiván határában GIPZ besorolású, azaz jelentős mértékben zavaró hatású övezetté. A lakók nagyjából ekkor tudhatták meg, hogy valami készül a barátságos kertváros mellett a most még termőföldként használt területen. Híre ment, hogy a közeli Audi-gyárhoz kapcsolódó akkumulátorüzem előkészítése zajlik. Azonnal mozgolódás kezdődött a civilek körében. Az átminősítés elvileg nem tűnt olyan egyszerűnek, hogy azt kizárólag egy kormányhatározat szabja meg. Az ugyanis elvileg önkormányzati hatáskör, Győr minősíthette volna át. Az úgynevezett területrendezési eljárás keretében partnerségi egyeztetést kell tartani, ahol a lakosság észrevételeket tehet, ellenezheti, kifogásolhatja a folyamatot, rávilágíthat a hiányosságokra, szabálytalanságokra. Ezt meg is tették a győrszentivániak: lakossági fórumokat hívtak össze, 900 észrevételt küldtek be elektronikusan az önkormányzathoz és 5585-en aláírtak egy petíciót is a terület átminősítése ellen. Nagyjából ezen a ponton jártunk Győrszentivánban és Győrben tavaly szeptemberben, bemutatni a lakosság ellenállását ebben a videóban:

Az azóta eltelt időben a lakosok elektronikusan leadott észrevételeihez kapcsolódó eljárást az önkormányzat törölte, a partnerségi egyeztetés hiányosságai miatt pedig az egyik civil törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a kormányhivatalnál. A Városstratégiai Bizottságtól időközben ígéretet kaptak a győrszentivániak arra, hogy az övezeti átminősítés szakaszában még lesz lehetőségük véleményezésre.

Azt hitték, itt tart az ügy. Ám kiderült, hogy tévedtek.