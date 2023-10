A jövő héten jelenik meg a Beatles utolsó száma

Ötven évvel a Beatles feloszlása után a zenekar még élő tagjai bejelentették, hogy kiadják „utolsó dalukat”.

A Now and Then (Most és akkor) névre keresztelt dal a lelőtt John Lennon 1970-es évekbeli demófelvételén alapul, amit tavaly fejezett be Paul McCartney és Ringo Starr. McCartney a nyáron beszélt arról egy interjúban, hogy mesterséges intelligencia segítségével sikerült Lennon hangját kinyerni a demóból.

McCartney szerint szürreális élmény volt befejezni a dalt.

„És egyszer csak ott volt John hangja, kristálytisztán. Elég megindító volt. Mindannyian játszunk rajta, ez egy igazi Beatles-felvétel” - mondta.

A dal november 2-án lesz először hallható, és a Red and Blue albumainak átdolgozott verzióján is szerepelni fog, ez november 10-én fog megjelenni. (BBC)