Megerősítette a Külügy: magyar állampolgárokat is foglyul ejtett a Hamász

Megerősítette a Hetek megkeresésére a Külügyminisztérium, hogy a Hamász terrorszervezet az október 7-i izraeli merényletsorozatban két magyar állampolgárt is túszul ejtett. A nyolcéves Ella és a tizenötéves Dafna került a palesztin terroristák fogságába.

A hetilap interjút készített azzal a magyar-izraeli állampolgárságú édesanyával, akinek két lányát elrabolták volt férje otthonából a gázai háborút kirobbantó terrortámadás napján. Az interjúban az édesanya, Majan Zin azt mondta: élőben közvetítették a terroristák, ahogyan elrabolják a gyerekeit a gázai határ menti kibucból. Később más felvé­teleken látta a dzsihadisták között a félelem­től zokogó lányait.

Paczolay Máté külügyi szóvivő a lappal azt közölte, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak az édesanyával, valamint az izraeli hatóságok által létrehozott különleges munkacsoporttal. „A gyerekek magyar-izraeli kettős állampolgárok, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy kiszabadulhassanak, de a biztonsági szempontokra való tekintettel nem áll módunkban több részletet megosztani a nyilvánossággal”.

A külügyminisztérium eddig csak arról kommunikált, hogy több mint négyszáz magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni Izraelből a Hamász ellen indított háború óta, illetve hogy tizenöt magyar állampolgár van Gázában, akikkel rendszeres kapcsolatban vannak. Hogy lennének köztük túszok, arról eddig egy szót sem mondtak.

A külügy azt most is megerősítette: arról továbbra sem tudnak, hogy a terrortámadásnak lenne magyar áldozata. Október 16-án ugyanis a Wall Street Journal állítólagos izraeli külügyminisztériumi forrás alapján olyan adatsort tett közzé, amely szerint a terrortámadásnak egy magyar halottja is volt; a magyar külügy ezt már akkor cáfolta.