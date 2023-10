Szijjártó: nincs magyar áldozata, sérültje az Izrael ért támadásoknak

A magyar hatóságok nem tudnak magyar áldozatról, sérültről Izraelben, ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy egyelőre ne utazzon a közel-keleti országba, tudtuk meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-videójából vasárnap.

A külügy 400 Izraelben tartózkodó magyarral tartja a kapcsolatot, tájékoztatják őket a biztonsági helyzetről és a teptéri működésről. A Ben Gurion repülőtér nyitva, de a légitársaságok jelentős része törölte a járatait, a Wizz Air több utasa is ott ragadt az országban, melyet szombaton támadott meg a Gázai övezetben kormányzó Hamász terrorszervezet.

A külügy és a konzuli szolgálat azon dolgozik, hogy hazaszállíthassák az országban maradt magyarokat. Kérik az Izraelben lévő magyarokat, hogy lépjenek kapcsolatba a külügyminisztériummal, regisztráljanak konzuli védelemért, hogy megkönnyítsék a hatóságok dolgát.

Szijjártó beszélt a repülőtéren ragadt közel 90 tagú turistacsoportról, akiket élelemmel és vízzel is ellátnak. Szállást is felajánlottak nekik, de a turistacsoport nem élt a lehetőséggel.

Szó esett egy 40 tagú turistacsoportról is, akikről azt mondják, hogy a körülményekhez képest jelenleg biztonságban vannak. A hatóságok most már 12 gázai övezetben tartózkodó magyarról tud, akikkel kapcsolatban is vannak

„Magyarország elítéli a terrorizmust, a lehető leghatározottabban elítéljük ezt az Izraellel szembeni támadást. Kiállunk izrael mellett” - mondta Szijjártó.