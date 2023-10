Elon Musk: Az X a LinkedIn és a YouTube versenytársa lesz

Az egész vállalatot érintő megbeszélést tartott az X - korábban Twitter néven ismert - közösségi médiaoldal tulajdonosa, Elon Musk és a cég vezérigazgatója, Linda Yaccarino csütörtökön. Az apropót az adta, hogy fél év huzavona után pont egy éve, október 27-én vette meg Elon Musk a Twitter Inc.-et potom 44 milliárd dollárért.

photo_camera Elon Musk Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Az X vezetői elmondták, hogy a jövőben a YouTube-ot és a LinkedInt is versenytársaknak tekintik, mivel ők maguk is szeretnének terjeszkedni a videózás és a munkaerőközvetítés területein. Tervezik továbbá egy hírszolgálat létrehozását is, amely az XWire névre hallgatna.

Ez a találkozó volt az első alkalom, hogy Musk és Yaccarino közösen szólt az egész vállalathoz. Yaccarino májusban került az X vezérigazgatói posztjára, előtte az NBXUniversalnál dolgozott, ahol a reklámokért és partnerségekért felelt. Az X-ben a hirdetőkkel való kapcsolatok kiépítésére koncentrál, miközben a Musk-féle átvétel és az utána következő káosz hatására az hirdetők elmenekültek a platformról.

A két vezető a megbeszélésen rekordmennyiségű eltöltött időt és 500 millió felhasználót emlegetett. (Bloomberg)