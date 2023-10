Ezt művelték a marseille-i huligánok a világ egyik legjóképűbb férfi focistájának arcával (18+)

(Egyeseket sokkolhatnak az alant következő képek!)

Még az is jól áll neki, hogy annyira közel ülnek a szemei: a 2006-os világbajnok olasz Fabio Grosso aktív korában és most is a világfutball egyik legdögösebb szereplőjének számított a "nagyi is bukik rá, én is" kategóriában. Ősszel így vette át a Lyon csapatát:

photo_camera Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

Azok a csintalan szemek azonban most épp így néznek ki:



Grosso pedig így:



A brutális, sokkoló látvány oka az, hogy Marseille legszélsőségesebb ultrái a két csapat vasárnapi francia bajnoki meccse előtt megtámadták a Grosso által edzett Lyon csapatbuszát. A rakéták és kövek súlyosan megsebesítették Grossót és segítőjét, Raffele Longót, a meccs pedig elmaradt.



Grosso aktív korában nem egyszerűen jóképű volt, hanem egykilencven magas balhátvéd is, aki ennek ellenére a másik kapu előtt játszott kulcsszerepet az olaszok által megnyert 2006-os vébén. A csapat az ő, hosszabbítás legvégén lőtt, főállású csatártól is igen technikásnak számító góljával verte az elődöntőben a németeket:

Majd a Zidane fejelése miatt is legendás, franciák elleni döntő legvégén az olaszok az ő belőtt tizenegyesével lettek világbajnokok: