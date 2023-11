A pizzafutárral együtt vitte el a pizzafutár autóját

Egy pizzafutár, kiszállva kocsijából, hiába kereste a címet az egri Verőszala városrészben 2021 novemberében. Látta ezt egy 34 éves férfi, aki megígérte, hogy segít megtalálni az megrendelőt, és már ült is be az autó vezetőülésébe, a pizzafutár éppen csak be tudott ugrani az anyósülésre, amikor gázt adott.

A sebességhatárt messze túllépve száguldozni kezdett a környék utcáiban. A hülye is láthatta, hogy nem a pizzájára hiába váró megrendelőt keresi. Ennél nagyobb baj is történt. Előbb egy parkoló autót húzott meg, mire a lepattanó visszapillantó tükör berobbantotta a jobb első ablaküveget, végül nekiment egy házfalnak.

photo_camera Fotó: rendőrségi felvétel

A pizzafutár súlyos sérüléseket szenvedett, a jogosítvánnyal nem rendelkező vádlott pedig a segítség helyett elmenekült a helyszínről. A férfi jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.

A járási ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a korábban több lopást is elkövető férfivel szemben beismerés esetén három év fegyházbüntetést, két év közúti járművezetéstől eltiltást, három év közügyektől eltiltást szabjon ki, és kötelezze a több százezer forintnyi bűnügyi költség megfizetésére.

(Via Magyarország Ügyészsége)