Kormányhivatalok és Rogán alá tartozó hatóság is jogot kaphatnak bizonyos weboldalak azonnali blokkolására

Egy salátatörvény tervezete szerint több kormányzati hatóság is jogot kapna bizonyos weboldalak azonnali, bár ideiglenes blokkolására – írja a Hvg.hu. Egyrészt az online szerencsejáték-szervezők elleni fellépés érdekében „pénzforgalmi és internetes oldalról is egyszerűbbé, hatékonyabbá ” válhatnak a hatósági engedély nélküli szerencsejátékok a blokkolásának szabályai.

Online szerencsejáték-szervezésre egyébként jelenleg történetesen csak az állami Szerencsejáték Zrt.-nek, illetve a Garancsi István és Habony Árpád érdekkörébe tartozó kaszinóknak van engedélyük, a lap szerint „minden más szerencsejáték-szolgáltató legalábbis a szürke zónában működik”.

A szerencsejátékok felügyelete a Rogán Antal alá tartozó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH) tartozik, aminek a gyakorlatilag leválthatatlan elnöke a 9 évre kinevezett Bíró Marcell volt államtitkár. Szintén az SZTFH blokkolhatja a Magyarországra jogosulatlanul dohánytermékeket, elektronikus cigarettákat forgalmazó honlapokat, hiszen a dohányügyi felügyelet is oda tartozik. Itt az lenne szabály a törvényjavaslat szerint, hogy a blokkolást a hatóság rendelné el első körben ideiglenes jelleggel, majd az eljárás lefolytatása után határozatlan időre.

A kormányhivatalokba 2016-ban beolvasztott fogyasztóvédelem úgy kapna szélesebb jogköröket honlapok blokkolására, hogy most csak akkor van erre joga, ha más tagállam érintettsége is fennáll, ezután viszont a más tagállamot nem érintő jogsértés esetén is blokkolhat majd.

A Gazdasági Versenyhivatal pedig, ha elfogadják a törvényt, akkor rendelheti el, szintén akár azonnali ideiglenes intézkedésként egy honlap blokkolását, ha a versenytanács szerint egy honlap tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg.

A javaslat emellett kiterjesztené a fogyasztóvédelmi hatóság jogkörét a légitársaságok fölött (például egyedi ügyben is kötelezhetne kártalanításra), míg a fogyasztóvédelmi bírság alsó határát 15 000 forintról 1 millió forintra növelné.