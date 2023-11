Palesztin-párti bejegyzése miatt kirúgta holland labdarúgóját a Mainz

Azonnali hatállyal felbontotta a német Bundesligában szereplő Mainz labdarúgó csapata a holland Anwar El Ghazi szerződését egy, az izraeli háborúról szóló bejegyzése miatt, írja a BBC.

photo_camera Anwar El Ghazi Fotó: OLAF KRAAK/AFP

A lap szerint a játékost az időközben törölt palesztin-párti poszt miatt október 17-én először felfüggesztették. Azt a klub hétfőn feloldotta, de pénteken végül kirúgták El Ghazit. „Kiállni azért, ami helyes, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy egyedül kell állni” – írta a játékos a közösségi médiában. „A megélhetésem elvesztése semmi ahhoz a pokolhoz képest, amit Gázában az ártatlan és kiszolgáltatott emberekre szabadítanak”. A Mainz hétfőn még azt közölte, hogy „tekintettel a klub értékeinek betartása iránti elkötelezettségére és a tanúsított megbánásra, valamint a klub kultúrájának megfelelően - ami szerint a hibák egyben tanulási lehetőségek is - Anwar El Ghazi hamarosan visszatérhet” az edzésekre és játszhat a mérkőzéseken. Azt is írták, hogy a játékos bejegyzése olyan módon foglalt állást a konfliktusban, ami nem volt tolerálható a klub számára.

A marokkói felmenőkkel rendelkező, Hollandiában született 28 éves El Ghazi marokkói felmenőkkel rendelkezik, de egyelőre csak a holland válogatottban játszott. 2022-ben arról nyilatkozott, hogy szeretne a marokkói válogatottban is bemutatkozni.