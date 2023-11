Magyar rendőrökkel is kooperálva csapnak le a szerbek az embercsempészekre és a bevándorlókra

„A Belügyminisztérium továbbra is kompromisszummentes harcot folytat a migránscsempészek és az illegális migráció ellen, hogy a Szerb Köztársaság polgárai biztonságban érezhessék magukat” – áll a szerb Belügyminisztérium pénteki nyilatkozatában. Ebben arról a hétnapos akcióról számolnak be, amelynek keretein belül a magyar határ menti területeken bujkáló illegális bevándorlókat igyekeznek elfogni.

photo_camera Elfogott menekültek Fotó: MARKO DJURICA/REUTERS

A határellenőrzés azután vált intenzívebbé a magyar fél bevonásával, hogy a déli határhoz közeli Horgos külső területein rendőrök és afgán embercsempészek csaptak össze, itt hárman meghaltak, egy ember megsebesült.

Az eset után Aleksandar Vucic szerb elnök felszólította Bratislav Gasic szerb belügyminisztert, hogy ha nem tudja megoldani a helyzetet, akkor kénytelenek leszne odaküldeni a hadsereget. „Vagy megteszi, amit meg kell tennie, vagy kimondja, nem képes rá. Háttérbe vonul, hívom a hadsereget, kipucoljuk, letartóztatjuk, rács mögé dugjuk őket” – mondta Vucic.

A szerb rendőrség magyar rendőröket is bevon a bandák elleni akciókba, közölte akkor a belügy. Az együttműködésről szóló megállapodást Bratislav Gasic és Pintér Sándor magyar belügyminiszter a röszkei határátkelőn kötötte meg. „A szervezett bűnözés és az illegális migráció elleni küzdelem érdekében közös munkacsoport létrehozását javasoltuk a szerb és a magyar belügyminisztérium munkatársai között” – állt a közös közleményben.

A szerbek jórészt a Magyarországgal határos erdős területen folytatnak műveleteket, ezekben a terrorellenes egység és a csendőrség tisztjei is részt vesznek.

A szerb belügy szerint mintegy 3400 bevándorlót akadályoztak meg abban, hogy csempészek közreműködésével eljussanak az Európai Unió országaiba. Szabadka, Kikinda, Zombor és a bolgár határhoz közeli Pirot környékén folytattak kutatásokat. A műveletekben több száz rendőr vett részt, ők összesen öt automata géppuskát, öt pisztolyt, sok lőszert, valamint 362 külföldi útlevelet találtak. A közlemény szerint egy létrát is találtak, emellett letartóztattak albánt, akik a gyanú szerint fegyvereket szállított a bevándorlóknak.

A Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), egy civil szervezetek által alkotott, emberi jogokat és demokratikus értékeket támogató hálózat vizsgálatokat folytatott a balkáni embercsempészettel kapcsolatban. Szeptemberben riportjukban feltárták, hogy az Afganisztánból, Marokkóból és Szíriából származó, egymással rivalizáló embercsempészek Észak-Szerbiában fegyverkeznek fel. A fegyvereket gyakran albániai, koszovói és dél-szerbiai albán bűnbandák szállítják.

A Balkan Insight keddi cikke szerint a szerb rendőrség több tucat embert is letartóztatott egy, a BIRN által is vizsgált helyen, ott a koszovói albán bűnözők Kalasnyikovokat szállítottak szíriai csempészeknek. A BIRN korábban azt is állította, hogy az embercsempészetből meggazdagodó bűnbandák gyakran összejátszanak korrupt rendőrökkel.