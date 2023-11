A katolikusok egyeztetés nélkül bontanák, Józsefváros ezért helyi védettség alá helyezte a Magyar Rádió egykori épületeit

Pikó András, a VIII. kerület polgármestere bejelentette, hogy kedden a törvény által biztosított hatáskörében eljárva a kerület helyi képviselőinek a javaslatára olyan határozatot hozott, ami helyi védettség alá helyezi a Magyar Rádió bontásra ítélt egykori épületeit.

2020 tavaszán derült ki, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) a budapesti Palotanegyed egykor a Magyar Rádiónak otthont adó tömbjébe költözik, és az átépítésével alakítja majd ki az új kampuszát. Október 26-án a Közbeszerzési Értesítőben az Építési és Közlekedési Minisztérium közzétette azt a tendert, ami a bontási munkák elvégzésére keres vállalkozót: a leírás szerint a győztesnek a meglévő 10 épületből 8 épület teljes vagy részleges bontását kell majd elvégeznie.

A területre annak 100 százalékos tulajdonosa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia másnap, október 27-én kérte a bontási engedélyt.

Az eltűnő épület(rész)ek a következők lennének:

a központi irodaépület teljes egésze, a kazánházzal, illetve a sarkába olvasztott, 6 hét alatt épült bunkerrel (1952), a Bródy Sándor utca 5-7. alatti főépület, leszámítva az utca homlokzatot és traktust,

photo_camera A Magyar Rádió Bródy Sándor utcai épülete az 1956-os forradalom idején Fotó: Nagy Gyula/Fortepan

az archívum, illetve a Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely a Festetics-palota szomszédságában álló egykori otthona, a tömbbelsőben lévő, D/3 jelű, 4 emeletes, lapos tetős stúdiószárny,

a Szentkirályi utca három épülete,

a raktárként, gépházként, irodaként, illetve kiszolgáló épületként létezett D/8 jelű egység,

az egykori garázssor,

a Pagoda, aminek esetleges újjáépítéséről eddig még nem esett szó.

Helyi civilek kritizálták, hogy „társadalmi egyeztetés, nyilvános hatástanulmányok, meglévő építési engedély nélkül kiírták a közbeszerzést mindennek a bontására”. A Civilek a Palotanegyedért alternatív terveket is készítettek az átépítésre, a terület hasznosítására. Pikó az ő tiltakozásukra jelentette be, hogy helyi védettséget adtak az épületegyüttesnek, így lehet társadalmi egyeztetés is.

Pikó szerint a kormány, a katolikus egyház és az egyetem az itt élők és az önkormányzat feje fölött akar dönteni az átépítésről. A polgármester többször írt a miniszternek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának és az egyetem rektorának, de egyeztetés nem indult. Pedig a hatalmas bontási tervek hosszú időre fogják negatívan befolyásolni az itt élők életét, egy évre legalább 1600 teherautó fogja szállítani az összesen 37 500 m3-nyi bontott anyagot. „Azt szeretnénk, hogy álljanak velünk szóba” – mondta Pikó. (24)