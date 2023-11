Alkotmányba kerül az abortuszhoz való jog Ohioban

Kedden megszavazták az abortuszhoz való jog alkotmányba foglalását Ohioban: a döntés garantálja az abortuszhoz, a fogamzásgátláshoz és a vetélések kezeléséhez való jogot, és megtiltja, hogy az állam bármilyen módon - közvetlenül vagy közvetve - szankcionálja vagy tiltsa a terhességmegszakítást a terhesség 22. hetéig.

Ohio az első republikánus többségű állam, ahol egyáltalán fontolóra vették a jogot garantáló alkotmánymódosítást a Roe kontra Wade felülvizsgálata óta; az exit pollok szerint a konzervatív szavazók 58 százaléka támogatta a döntést.

Jelenleg tizennégy államban tilos a terhességmegszakítás, több más államban pedig korlátozott, vagy funkcionálisan hozzáférhetetlen a beavatkozás. Az Amnesty amerikai abortusz-körképe egy évvel a Roe kontra Wade után.

Legutóbb Texas, Alabama és Idaho szigorított az abortusztörvényen: előbbiben a Roe kontra Wade óta minden esetben tiltják az abortuszt, kivéve, ha egészségügyi vészhelyzet van - vagyis a nő vagy a magzat életveszélyes állapotba kerül. A texasi orvosokat akár kilencvenkilenc év börtönre ítélhetik, ezért sok orvos inkább minden esetben megtagadja a beavatkozást. Alabamában vádat emelhetnek minden nő ellen, aki abortusztablettát vesz be, akkor is, ha azt egy másik államban írták fel neki. Idahóban pedig új bűncselekmény-forma is született tavasszal abortusz-kereskedelem címen, ami börtönnel sújthat minden nagykorút, aki szülői beleegyezés nélkül abortuszhoz segít egy kiskorút- legyen az gyám vagy buszsofőr.

(via BBC)