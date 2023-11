Véget ér a hollywoodi színészek sztrájkja, a szakszervezet előzetes megállapodást kötött a stúdiókkal

A hollywoodi színészszakszervezet, a SAG-AFTRA szerdán előzetes megállapodást kötött a nagy stúdiókkal, a 118 napja tartó sztrájk pénteken véget fog érni, írja a Reuters. „Olyan szerződéshez kötöttünk, ami lehetővé teszi a SAG-AFTRA tagjainak, hogy fenntartható karriert építsenek” – közölte a szakszervezet.

photo_camera Fotó: AMANDA EDWARDS/Getty Images via AFP

A több mint egymilliárd dollár értékű új, hároméves szerződés tartalmazza a minimálbérek emelését, és a „streaming részvételi bónuszt” is. A megállapodás védelmet nyújt a mesterséges intelligencia által generált képek jogosulatlan felhasználása ellen is, így nem fogják digitális hasonmások felváltani a színészeket.

A stúdiókat képviselő Mozgókép- és Televíziós Producerek Szövetsége (AMPTP) azt mondta, hogy a szerdai megállapodás új paradigmát jelent, és alig várják, hogy újra nagyszerű történeteket meséljenek el. A sztrájk befejeztével Hollywood május óta először újra teljes kapacitással működhet.