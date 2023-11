Százmillióból épül korcsolyapálya a felcsúti turistaparadicsomba

Szomorú hír, de egyelőre nem lesz jégpálya Felcsúton – írtuk június végén. A Közbeszerzési Értesítőből ugyanis az derült ki akkor, hogy a tervezett attrakcióra nem érkezett érvényes ajánlat. Azóta az is kiderült, hogy az osztrák AST Eis-u. Solartechnik GmbH ugyan elindult a pályázaton, de egy űrlapot nem jól töltöttek ki, így érvénytelenítették az eljárást.

Ezzel szemben most jó hírünk van! Minden akadály elhárult a felcsúti jégpálya megépítése elől: az osztrák ajánlattevő a szeptember végén kiírt közbeszerzésre ezúttal érvényes ajánlatot adott be, így nettó 91,6 millió (bruttó 116,3 millió) forintért ők építhetik meg a pályát – írja az rtl.hu.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött dokumentumok szerint a jégpálya 17 x 30 méteres lesz. A cég ehhez egyebek mellett 30 darab palánkot és a jégpálya fenntartásához szükséges eszközöket is leszállítja. A cég gondoskodik 105 pár korcsolyáról, a korcsolyaélező gépről és 50 korcsolyabiztos gumiszőnyegről is.



És aki megunná a korcsolyázást, szerencséjére sok minden mással is el tudja ütni az időt az európai hírű üdülőfaluban. Valóságos komplexumba épül meg ugyanis a jégpálya. Pár méterre a népszerű kisvasúttól annak a tónak a partján, amelyet néhány éve építettek a falu határában. Aki pedig megéhezik, beugorhat Mészáros Lőrinc pár hónapja megnyitott, közpénzből felépített éttermébe, amelyet részletesen be is mutattunk.