Kiskorú veszélyeztetése miatt tettek feljelentést Kósa Lajos ellen

A BRFK Nyomozó Főosztálya kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt nyomoz a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségnél, írja a 24.hu. A laphoz eljutott egy dokumentum ami alapján Kósa Lajos szövetségi elnök ellen kiskorú veszélyeztetésének bűntette, vagy bűnsegédi bűnrészessége, vagy annak bűnpártolása vétségének megállapítása miatt tettek feljelentést. A feljelentő kérte, hogy Kósa mellett Váradi Orsolyával, a szervezet ügyvezetőjével és Bodó Barbarával, a szövetség etikai és fegyelmi bizottsága elnökével szemben is indítsanak nyomozást.

Tavaly Sebestyén Júliát, a korábbi Európa-bajnok műkorcsolyázót több szülő is levélben panaszolta be a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségnél szakmai módszerei és magatartása miatt. Rángatásról, erős szorításról, markolásról, karmolásról, pofonokról, megszégyenítő kivételezésről, sértegetésről, betegen versenyeztetésről, megalázásról, elhanyagolásról számolnak be.