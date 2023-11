Sok viccet elsütöttek a Fidesz kongresszusán, de a legjobbat Kontrát Károly, pedig nem is annak szánta

A Fidesz kongresszuson rögtön az első felszólaló, Semjén Zsolt elsütött egy viccet, ami nem is csoda, mert Varga Judit konferanszié úgy vezette őt fel, hogy hihetetlen a memóriája, és mindig mindenről eszébe jut egy jó történet, amiben minimum a pápa is szerepel. Semjén sajnos nem pápás viccet dobott be, hanem egyet - ami az ellenzékről és Gyurcsányról jutott eszében - Grünről, aki házasodni készül, és amikor megkérdezik tőle, hogy milyen a menyasszony, azt a választ adja: „ízlés dolga, nekem speciel nem tetszik”. A közvetítésbe nem szűrődött be nevetés.



Aztán jött Kubatov, aki tréfált azzal, hogy Karácsony Feri, meg Gyurcsány Geri, és a polgármestert budibárónak nevezte a Blaha Lujza téri közvécé miatt. Majd Varga Judit ifjú Mikszáth Kálmánként konferálta fel Kocsis Mátét, ő az adománygyűjtő perselyekkel poénkodott. Kövér László a bolondokházából hozott egy viccet. Deutsch is tréfálkozott, nem részleteznénk.

És mindezek után jött Kontrát Károly, hogy végtelenül száraz stílusban elmondja a tisztújítás menetét. Bejelentette, hogy Orbán Viktor az egyedüli jelölt az elnöki posztra, "értelemszerűen egy jelöltre lehet szavazni", és a négy eddig alelnök a négy jelölt a négy alelnöki helyre. Majd közölte, hogy Orbán Viktor és az alelnökök sem akarnak kortesbeszédet mondani a szavazás előtt. Mindezt nem viccnek szánta, csak tényeket közölt.

A Fideszben egyébként egyszer, még 29 éve volt verseny az elnöki posztért. De az is 18 éve fordult elő utoljára, hogy a küldött több alelnök közül választhattak, mint ahány alelnöki poszt van.