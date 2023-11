Termonukleáris választ ígér a másodperc töredéke alatt – Elon Musk mindenkit beperel az antiszemitázós botrány miatt

„A másodperc töredéke alatt, ahogyan hétfőn megnyit a bíróság, az X Corp termonukleáris pert fog indítani a Media Matters és mindazok ellen, akik összejátszottak ebben a csalárd támadásban a cégünk ellen” – írta Elon Musk az X-en (korábbi Twitter) anélkül, hogy megnevezte volna a többi felet.

Musk nem sokkal azután posztolt erről, hogy újabb nagy amerikai vállalatok jelentették be, hogy szüneteltetik hirdetéseiket az oldalon.

A Media Matters for America liberális médiafigyelő csoport a hét elején közölte, hogy az IBM, az Apple, az Oracle és a Comcast Xfinity vállalati hirdetései mellett antiszemita tartalmakat helyeztek el, írja a Reuters. Az IBM csütörtökön közölte, hogy azonnal felfüggesztette az összes hirdetését a Musk tulajdonában lévő X-en, miután hirdetései Adolf Hitlert és a náci pártot népszerűsítő tartalmak mellett is megjelentek.

Azóta kiterjedt bojkott kezdődött az X ellen: az Apple, a Disney, a Comcast és a Warner Brothers Discovery is leállította az X-en való hirdetést az először így döntő IBM után. A Paramount tévéhálózat, a Lionsgate filmstúdió és az Európai Bizottság is felfüggesztette a hirdetéseit a platformon. A Fehér Ház is elítélte pénteken, hogy Elon Musk támogatta az X-en a „förtelmes” antiszemita összeesküvés-elméletet.

Az egyre szélesebb körű tiltakozást az előzte meg, hogy az X tulajdonosa, Elon Musk szerdán egyetértett az X-en közzétett egyik poszttal, amely – tévesen – azt állította, hogy zsidó emberek szítják a gyűlöletet a fehérek ellen. Musk szerint a „nagy helyettesítés” összeesküvés-elméletre hivatkozó felhasználó „a tényleges igazságot” írta le. Ez az összeesküvés-elmélet azt állítja, hogy zsidó emberek és baloldaliak tervezik a fehér lakosság etnikai és kulturális felváltását nem fehér bevándorlókkal, ami „fehér népirtáshoz” vezet.

Musk szerint „ezen a héten a Media Matters for America egy olyan történetet tett közzé, amely teljesen félrefordította a valós tapasztalatokat az X-en, egy újabb kísérletet téve a szólásszabadság aláásására és a hirdetők félrevezetésére”. Szerinte a Media Matters létrehozott egy alternatív fiókot, és a fiók idővonalán megjelenő posztok és hirdetések között vizsgálódott, majd „félretájékoztatta a hirdetőket a posztok elhelyezésével kapcsolatban.”