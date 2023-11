Bejelentették, hogy 350 milliót osztottak szét vallásos könnyű zenészek között, pedig a pénz komoly részét templomi orgonák javítására adták

“Idén 502 magánszemély és szervezet nyert támogatást a kormány Vallásos Könnyűzenei Programjában, amelynek célja a hazai vallásos könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése, a vallási közösségek megerősítése és a fiatalok megszólítása.” Ezzel kezdődik a 2019 óta futó Vallásos Könnyűzenei Program 2023-as pályázatának eredményeiről szóló MTI-hír. A győztesek listáját átböngészve egyből feltűnik, hogy az összeg egy nem jelentéktelen részét eleve hangszer-restaurálásra költötték, azon belül szinte kizárólag templomi orgonák felújítására és behangolására.

Pedig orgonát templomban könnyűzenei összefüggésben maximum a Johnny and the Hurricanes "Red River Rock"-ját hallgatva lehetett hallani valaha, ez a szám ugyanis egy időben hatalmas favorit volt minden katolikus plébániai rock and roll klubban, nem függetlenül attól, hogy nincs szövege, ezért nem énekelnek benne dugásról.

link Forrás

A programot idén 350 millió forintos keretösszeggel hirdette meg a kormány. Pályázni felszerelésekre, hangszerekre és azok felújítására lehetett négy kategóriában: hangszert a kezdőknek, a profiknak, a határon túli magyaroknak, valamint hangszerfelújításra.



Az is csak korlátozottan derül ki az elvileg transzparens módon publikált listákból, hogy ki nyert egyáltalán bármelyik kategóriában, mivel a listáknak csak az eleje teljes, hogy egy idő múlva már a győztesek neve nélkül folytatódjanak.

A profi zenészeknek meghirdetett kategóriában a lista értelmezhető fele alapján főleg plébániák és vallási alapítványok, egyesületek kaptak pénzt együttesek vagy szóló zenészek helyett.

Ismertebb névnek a Bolyki Balázs és a B4 zenekarvezetője számít, mivel ő a veterán Bolyki Brothers énekegyüttes tagja. A családi kft.-je 3 milliót kapott az Apák és Fiak országos turné folytatására. Az együttes nevéből a B4 Bolyki Balázs 4 fiát takarja.

A hangszerfelújítási pályázati keretből - mint említettük - leginkább templomi orgonafelújításokat és -hangolásokat támogattak, jellemzően 1-1,5 millió forintokkal. A pannonhalmi bencések például nem kaptak állami pénzt az orgonájuk restaurálására. Látszik a listából, hogy kinek jó a lobbiereje. A rózsadombiaké vallási vonalon is az: Pasaréten a református és a katolikus gyülekezet is másfél- illetve egymilliós összeget nyert az orgonájára.

Olyan rengeteg orgonafelújítás indulhat meg jövőre állami pénzből, hogy most lehet jó orgonarestaurátornak és -hangolónak lenni.