Váratlanul Kijevbe utazott az amerikai védelmi miniszter

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter „ma Ukrajnába utazott, hogy találkozzon az ukrán vezetőkkel, és megerősítse az Egyesült Államok megingathatatlan támogatását Ukrajna szabadságharca iránt" - közölte a Pentagon. A látogatást biztonsági okokból nem jelentették be előre.



„Most érkeztem Kijevbe, hogy találkozzam Ukrajna vezetőivel" - írta Austin az X-en. Azt írja, látogatásával „fontos üzenetet" kíván küldeni, azt, hogy „az Egyesült Államok továbbra is támogatni fogja Ukrajnát most és a jövőben is". Austin egy fotót is közzétett, amelyen Bridget Brink kijevi amerikai nagykövet fogadja őt az ukrán főváros egyik vasútállomásán.

Előző nap Pat Ryder, a Pentagon szóvivője közölte, hogy az Ukrajnába irányuló nyugati fegyverszállítások koordinálására létrehozott csoport következő ülését ezen a héten tartják videokonferencia formájában.

Korábban John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának stratégiai kommunikációért felelős koordinátora azt mondta, hogy az Egyesült Államok kormánya a Kijev megsegítésére elkülönített összegek mintegy 96 százalékát már elköltötte. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok további nagyszabású segítségének elmaradása káros hatással lenne Ukrajna védelmi képességeire.

(MTI)