Még Hollik István sem tudja, miért ragasztották át Alex Sorost a frissen kiragasztott konzultációs óriásplakátokon

„Alex Soros kezével vagy keze nélkül, az üzenet egyértelmű” – ezt Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója mondta a Szegedernek arra a kérdésére, hogy miért kellett leragasztani a friss konzultációs plakátokon Alex Soros kezét.

A plakát átragasztásának okát a Fidesz kommunikációs igazgatója sem tudta megmondani, de szerinte a most már Alex Soros által irányított birodalom nagyon mélyen és szorosan össze van fonódva az európai döntéshozatallal. „A bizottságban is vannak Soros-szövetségesek, kiszivárgott dokumentumokból tudjuk, hogy kategorizálták a bizottsági vezetőket” – mondta a lapnak Szegeden, a helyi Fidesz irodában Hollik, aki most kezdett országjárásba, hogy az új nemzeti konzultációt népszerűsítse.

Szerinte „a lényeget érintően ez a plakát a jelenlegi helyzetet jól adja vissza, hiszen senki által meg nem választott, egy amerikai spekuláns által felállított hálózat és az európai bürokraták döntenek európai kérdésekben”.