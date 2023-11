Kína szerint nincs semmi szokatlan a gyermekek körében megemelkedett légzőszervi megbetegedésekben

Kína nem „jelentett szokatlan vagy új kórokozókról” a tüdőgyulladásos gyermekekkel kapcsolatban, közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A szervezet csütörtökön kért pontosabb adatokat a légzőszervi megbetegedések és a gyerekeket érintő tüdőgyulladásos megbetegedések számának emelkedése miatt.

photo_camera Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

A WHO elmondta, Kína szerint a Covid-korlátozások feloldása miatt nőtt meg az influenzaszerű betegségek száma. Az országban az elmúlt napokban több helyen is arról számoltak be, hogy túlterhelődtek a kórházak.

A szervezet felszólította a kínai lakosságot, hogy tegyenek meg minden óvintézkedést: például oltassák be magukat és viseljenek maszkot. A WHO közölte, hogy szorosan figyelik a helyzetet, és kapcsolatban állnak a kínai hatóságokkal.

A WHO naponta kér ki további információkat országoktól. A szervezet egy csoportja napi több ezer médiajelentést és belső felügyeleti információt nyálaz át az országokban terjedő betegségekről. A felületes vizsgálat után szokás dönteni, hogy szükség van-e további információkra, az azonban szokatlan, hogy az információkat nyilvánosan kérik el. (BBC)