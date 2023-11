Kiss Ambrus szerint furcsa jogértelmezés miatt csuklóztatja milliárdokkal a Fővárosi Önkormányzatot a Magyar Államkincstár

Elég nagy a tét a főváros és a Magyar Államkincstár vitájában, hiszen az állami szervezet csütörtökön 5,6 milliárd forintot vett le inkasszóval Budapest számlájáról. És ez még csak az első részlet volt abból az összegből, amit szolidaritási hozzájárulás címén levonnának a kasszából.

Erről zajlik is egy per a két fél között, amire a felperes főváros azonnali jogvédelemet is kapott, magyarul a döntésig nem nyúlhatnának a pénzükhöz. És szerintük ez a per még zajlik is. A MÁK azonban azt írta mai közleményében, hogy „a Fővárosi Ítélőtábla 2023.10.17.-én közölte a Kincstárral a másodfokú eljárást lezáró végzését [...] így az azonnali jogvédelmet biztosító ideiglenes intézkedés hatálya azzal a nappal megszűnt”.

photo_camera Karácsony Gergely fõpolgármester és Kiss Ambrus általános fõpolgármester-helyettes Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Hogy miből adódik ez a kétféle értelmezés, arról Kiss Ambrus főpolgármester-helyettest kérdeztük. A helyzet megértéséhez tudni kell, hogy a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt közigazgatási perrendtartás alá tartozó cselekmény kapcsán indított pert a Fővárosi Önkormányzat és akkor is kért azonnali jogvédelmet. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék azonban úgy vélte, nincs szó a közigazgatási perrendtartás alá tartozó cselekményről, így bármilyen eljárás híján megszüntette az eljárást. A főváros fellebbezett.



A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla viszont elfogadta az érvelést, miszerint a MÁK egy közigazgatási szerv, így a közigazgatási perrendtartás vonatkozik az ezzel kapcsolatos ügyre. Nem csupán az azonnali jogvédelmet adta meg a Fővárosi Önkormányzatnak, hanem október 17-én úgy döntött, a Fővárosi Törvényszéknek első fokon újra kell tárgyalni az ügyet, ezúttal lefolytatva az eljárást. Ennek lesz ülése jövő kedden és ítélet is várható.

Mint kiderült, a MÁK ezzel szemben úgy értelmezi a történteket, hogy az azonnali jogvédelem, amiről a másodfokú bíróság döntött, csak a másodfokú eljárásra vonatkozott, az első fokon ilyesmiről nem volt szó (mint ahogy másról sem, hisz nem volt semmilyen eljárás), így egyszerűen levonták a pénzt.

Kiss Ambrus szerint „ez egy egészen furcsa jogértelmezés, ami szerint az azonnali jogvédelem ugyanabban az eljárásban csak úgy elpárolog”. Szerinte a jog szerint ez a védelem automatikusan fennmarad a folyamat során. Ezért most – ahogy azt Karácsony Gergely is jelezte péntek reggel – egy újabb eljárásban, hivatali hatalommal való visszaélés gyanúja miatt feljelentést tettek.