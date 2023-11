Az Államkincstár szerint jogszerűen inkasszózták a főváros pénzét

Nem volt jogi akadálya az inkasszónak a Magyar Államkincstár szerint, így jogszerűen emeltek le 5,6 milliárd forintot Budapest számlájáról – írja az állami szervezet közleménye.

Csütörtökön derült ki, hogy a Magyar Államkincstár 5,6 milliárd forint értékben inkasszót gyakorolt a főváros számlája felett. Mindez a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt indult per folyománya. A pert a Magyar Államkincstár (MÁK) ellen indította az önkormányzat, amiért pár év alatt 5 milliárdról 58 milliárd forintra emelték a szolidaritási hozzájárulás összegét. A főváros azt szeretné elérni, hogy a bíróság mondja ki, hogy a költségvetési törvény, ami alapján az államkincstár elvonná a szolidaritási hozzájárulást, nincs összhangban az Alaptörvény passzusaival, mert az önkormányzatok állami normatívájánál nagyobb összeget vonna el Budapesttől. A városvezetés azonnali jogvédelmet is kért a bíróságtól, amit meg is kaptak, így az elmúlt hónapokban nem vont el pénzt a MÁK a számlákról. Egészen csütörtökig.

Péntek reggel Karácsony Gergely már a pénzügyminiszter távozását követelte, mert jogszerűtlennek tartja a döntést: „ Jogerős bírósági döntés mondta ki, hogy a kormány nem vehet le több pénzt a főváros számlájáról. Épp eleget fizettünk már, a bíróság pedig kimondta, hogy a fővárosi közszolgáltatások további zavartalan működése előrébb való, mint a jogilag is vitatott kormányzati sarc kifizetése. Ehhez képest az államkincstár újabb 5,5 milliárdot inkasszált a számlánkról.

Ez egyszerű lopás, és hatalommal való visszaélés, amiért Varga Mihály pénzügyminiszter a felelős!

A főpolgármester szerint tehát az azonnali jogvédelem biztosítaná azt, hogy a per lezárultáig nem férhet hozzá Budapest számláihoz a MÁK. Az állami szervezet sajtóközleménye azonban cáfolja Karácsony Gergelyt. Azt írják, csupán a másodfokú eljárást lezáró végzés közléséig élt a jogvédelem.

A Fővárosi Ítélőtábla 2023.10.17.-én közölte a Kincstárral a másodfokú eljárást lezáró végzését – melyben az elsőfokon eljárt Fővárosi Törvényszéket az eljárás lefolytatásra kötelezte – , így az azonnali jogvédelmet biztosító ideiglenes intézkedés hatálya azzal a nappal megszűnt – fogalmaznak.

Szerintük ettől az időponttól kezdve nem volt jogi akadálya annak, hogy amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata önként nem tesz eleget a jogszabályon alapuló adófizetési kötelezettségének, a Magyar Államkincstár beszedési megbízást nyújtson be.

A városvezetés tájékoztatásában csütörtökön ehhez képest az szerepelt, hogy a fővárosi önkormányzat és az állam közötti per még zajlik, jövő kedden tartanak tárgyalást, amelyen akár ítélet is születhet. Erről az ellentmondásról kérdeztük a Fővárost, pár órán belül ígértek tájékoztatást.