Az orosz hadsereg a háború eddigi legnagyobb dróntámadását intézte Kijev ellen

Oroszország észak és kelet felől az eddigi legnagyobb dróntámadását indította Kijev ellen – jelentette be az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.

Az embereket hajnalban robbanások ébresztették, és több mint hat órán át dübörögtek a légvédelmi fegyverek.

Több csendes héten át Moszkva fegyvereket halmozhatott fel. A hatóságok szerint több mint 75 iráni gyártmányú Shahed drónt lőttek ki a fővárosra, ezek közül 74-et le is lőttek. Oroszország egyre csökkenő rakétakészleteivel szemben a Shahed kamikazedrónok olcsó alternatívát jelentenek, de lassabbak, mint a ballisztikus rakéták, és jellegzetes szárnyfesztávval rendelkeznek.

Mint mindig, még ha egy rakétát vagy drónt sikerül is lelőni, a lehulló törmelék is halálos lehet. A mostani a támadásról nem érkeztek halálesetek, de legalább öt ember megsérült, köztük egy 11 éves gyerek. Egy óvoda épülete is megsérült.

photo_camera Fotó: AFP

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint a támadások „szándékos terror" cselekedetét jelentik, és az országa továbbra is „dolgozni fog az világ egységének megteremtésén a védelemben az orosz terror ellen”. Az elnök arra törekszik, hogy biztosítsa a további nyugati támogatást és tárgyaljon Ukrajna esetleges EU-tagságáról.

Zelenszkij elnök emellett megjegyezte, hogy a támadás éppen azon a napon érkezett, amikor Ukrajna megemlékezik a 1932-1933-as, több millió ukrán halálával járó holodomorról, amit Sztálin idézett elő.

Ahogy jön a hideg idő, Oroszország folytatja az Ukrajna energia-infrastruktúráját célzó taktikáját, a központi kijevi régióban 16 ezer otthon maradt áram nélkül. De ha Moszkva tavalyi stratégiájának célja az volt, hogy megfosszák az ukránokat az égetően szükséges áramtól és víztől, kudarcot vallottak, mivel a hatóságok megtanulták gyorsan megjavítani a sérült csöveket és vezetékeket.

Ukrajna légvédelme is folyamatosan javult, de ez nem azt jelenti, hogy az ilyen támadások nem érezhetők. Még mindig ölnek, otthonokat rombolnak le, félelmet gerjesztenek és zavarják a mindennapi életet.

Az orosz hatóságok szerint pénteken az ukrán hadsereg is az egyik legnagyobb dróntámadását intézhette a megszállt Krím-félszigetre. (BBC)