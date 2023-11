Nagy Mártonék a reptérvásárlásos hírekről: Ártalmas, hamis állítások

Az idei évet végigkísérő kormányzati szándék a ferihegyi reptér állami kézbe vétele, ám a kormányzati semmit nem kommunikált a tervezett tranzakcióról. Eddig csak hírügynökségi és sajtóértesülésekről lehetett információkat hallani, például arról, hogy a magyar állam 51 százalékos, míg a francia reptérüzemeltető óriáscég, a Vinci SA a menedzsmentjogokkal is rendelkező 49 százalékos tulajdonos lehet, valamint arról, hogy a tranzakciót még idén nyélbe akarja ütni az egyébként komoly pénzszűkében lévő Orbán-kormány (a reptérvásárlás a hírek szerint Orbán személyes vágya).

A Telex.hu vasárnap arról írt, hogy az államnak december elsejéig kell fizetnie, és hogy a vételár akár 3 milliárd euró is lehet, vagyis ebben az esetben az államnak csaknem 1,5 milliárd eurót kell előteremtenie néhány napon belül. Bank- és biztosító-részesedések eladása, valamint felpörgetett állami eladósodás lehetnek az ügylet forrásai, írja a szaksajtó már hetek óta, illetve a Telex arról is írt most, hogy hitelből lehet meg hiányzó összeg, valamint hogy „a Gazdaságfejlesztési Minisztérium vezetői lázas nemzetközi utazgatásban vannak.”

photo_camera Nagy Márton miniszter, reptérvisszavásárlás-ügyi felelős

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A Nagy Márton vezette minisztérium, amely válaszokat nem ad a sajtómegkeresésekre, a Telex reggeli cikkéről délután közleményben reagált. Ebben azt állítják: „megalapozatlan és hamis állítások jelentek meg a magyar sajtóban” a reptér állami megvásárlásáról, amelyek „nagymértékű tudatlanságról és tájékozatlanságról tesznek tanúbizonyságot”. A minisztérium szerint a sajtóhírek „hamis felvetések”, amelyek „komolyan ártanak a magyar érdekek sikeres képviseletében.”

Az elmaradhatatlan gyurcsányozással fűszerezett minisztériumi közlemény ugyanakkor nem közöl semmilyen konkrét cáfolatot, csak annyit állít: nem igaz, hogy péntekig kell fizetniük, és „a reptér visszavásárlásával kapcsolatos tárgyalások ütemezetten, az együttműködés jegyében és megfelelően haladnak”. Arra, hogy ehhez az államnak újabb adósságba kell vernie magát, vagy hogy az ügylet akár 1,5 milliárd euróba, azaz több mint 580 milliárd forintba kerülhet, nem is reagáltak.