Péntekig kell kifizetnie az államnak a repteret, több százmilliárd forintot kell addig összeszedni rá

Péntekig, december 1-jéig ki kellene fizetnie az államnak a Budapest Airport 51 százalékáért járó hatalmas összeget, írja a Telex. Hogy mennyi ez a hatalmas, azt nem tudni – és lehet, hogy nem is lesz nyilvános –, de a lap szerint a 3 milliárd eurós vételár sem elképzelhetetlen. Mivel a magyar állam 51 százalékos tulajdonos lenne a reptérben, ez azt jelenti, hogy nagyjából 1,5 milliárd eurót, napi árfolyamon átváltva több mint 570 milliárd forintot kell érte fizetnie (a 49 százalékos, de menedzsmentjogokkal rendelkező kisebbségi tulajdonos a francia reptérüzemeltető Vinci Airport lehet, ami a világ legnagyobb cége ebben a szektorban).

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Arról, hogy Orbán Viktor nagy álma a reptér megvásárlása, kerül, amibe kerül, már hosszabb ideje tudni lehet. Az elmúlt hetekben annak is látszottak a jelei, hogy a kormány akár a korábbi céljaiból is tud engedni, hogy megszerezze Ferihegyet: eladta a magyar Erstében meglévő részesedését, jelentősen csökkentette tulajdonát két biztosítóban (Alfa és Union), miközben korábban még az Alfában való állami részesedést – egészen pontosan a VIG nevű biztosító nagyobb részesedésszerzését – nemzetbiztonsági kockázattal indokolták. Az adósságkezelő emellett egyetlen nap alatt 176 milliárd forintnyi, a tervezettnél négy és félszer több állampapírt adott el.

A Telex szerint „az államnál most több ügylet tanácsadói (nagy nemzetközi cégek képviselői) adják a kilincset egymásnak, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium vezetői pedig lázas nemzetközi utazgatásban vannak”. A bankból és biztosítókból a lap becslése szerint 480 millió eurója lehet az államnak – már persze ha ezek a pénzek be is futnak a hét (és a hónap) végéig. A lap szerint „nagy küzdéssel össze lehet szedni a szükséges pénz harmadát-negyedét, de a többit vagy a magyar állam devizakötvény-kibocsátásai során felhalmozott pénzek, vagy a Vinci hitele adhatja össze.”