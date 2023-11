Másfél év után jelentősen csökkenti az állam a tulajdonrészét az Alfa és az Union Biztosítóban

A magyar állam 10 százalékosra csökkenti az eddigi 45 százalékos tulajdonrészét az Alfa Biztosítót és az Union Biztosítót is magában foglaló a Vienna Insurance Group (VIG) biztosítócsoportban, közölte kedden a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A 35 százalékos tulajdonrészt megtestesítő részvénycsomagot az osztrák tulajdonos vásárolja vissza.

Az erről kiadott közlemény szerint a magyar állam kisebbségi tulajdonosaként továbbra is támogatja a biztosítási szektor mint stratégiai fontosságú ágazat fejlesztését, versenyképességének és teljesítményének további növelését. A magyar állam tulajdonában álló Corvinus Zrt. tavaly március 25-én szerzett 45 százalékos kisebbségi részesedést a VIG csoport magyarországi üzletágában 133 milliárd forintért.

A tulajdonszerzés előzménye, hogy a kormány 2021 tavaszán keresztbe feküdt a magyar Aegon eladásának, akkor a járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozva akadályozták meg az üzletet. A megoldást aztán az Európai Bizottság is jogsértőnek minősítette. Miközben a Bizottság kötelezettségszegési-eljárást indított a magyar kormány ellen, az érintett cégek megállapodtak a magyar állammal arról, hogy az 45 százalékos tulajdonrészt vásárolhat az Aegonban, és a VIG másik itteni érdekeltségében, az Unionban is. A menedzsmentjogok az osztrákoknál maradtak, ahogy a többségi tulajdon is.

Akkoriban Orbán Viktor kifejezetten büszke volt arra, hogy a biztosítószektorban is terjeszkedni tudtak. Az iparkamara 2022-es évnyitóján ezt mondta: „Tehát a magyar gazdaság, ez a kiinduló állításom, ma többségében magyar tulajdonban van.[...] De hiába emelkedett néhány másik szektorban, van, ahol csehül állunk. Nem is csehül, inkább németül, azt kell mondanom. Ilyen a biztosítószektor, a távközlési iparág, az építőanyagipari vállalkozások. Most ezen próbálunk változtatni. Látják a híreket, hogy az Aegonon belül van állami tulajdonszerzés, meg a távközlési iparágban is megyünk előre.”

Nagy Márton minisztériuma most úgy értékelt, hogy „az elmúlt több mint másfél évben harmonikus, eredményes és jövőbe mutató, stratégiai alapokon álló munkakapcsolat jött létre a - szektor konszolidációját szabályozási és tulajdonosi oldalon egyaránt aktívan támogató - magyar állam, valamint a VIG mint a magyar piac iránt elkötelezett szakmai partner és többségi tulajdonos között. A csoport magyarországi érdekeltségei kiemelkedő pénzügyi eredményeket értek el 2022-ben és 2023 első félévében is”. Ugyanakkor a Portfolió emlékeztetett, hogy az Aegon tavaly 9,5 milliárdos adózott nyereséget, az Union -2,1 milliárdos adózott veszteséget ért el, miután az eredmény jelentős részét a kormány elvonta pótadó formájában. Az Union esetében egyértelműen többet vonva el a biztosítótól, mint osztalék formájában tudott volna. Ugyanakkor azt csak találgatja, mi értelme volt a másfél éves betársulásnak, illetve miért tartja meg az állam a 10 százalékos tulajdonrészét.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerint 10 százalékos kisebbségi tulajdonrész megtartásával az eddigiekben közösen kialakított tulajdonosi célok mentén, ugyanakkor a felhalmozott tapasztalatok alapján még hatékonyabb keretek között folytatódhat az együttműködés, miközben az állam finanszírozási forrásokat tud előteremteni egyéb stratégiai fontosságú eszközök megszerzéséhez.

A magyar állam a másik két biztosítójától is szabadulna, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium szeptemberben jelentette be, hogy nyílt, piaci versenyfolyamat keretében értékesíti többségi részesedését a Magyar Posta két biztosítójában, a Magyar Posta Életbiztosítóban és a Magyar Posta Biztosítóban.