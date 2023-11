A vasárnap estét már anyjukkal tölthették a Hamász fogságából szabadult magyar lányok

Október végén derült ki, hogy magyar állampolgárságú túszokat is ejtett a Hamász terrorszervezet az október 7-i dél-izraeli támadás során. Akkor Majan Zin, két lány édesanyja a Hetek című hetilapnak nyilatkozott arról, hogy a 8 éves Ella és a 15 éves Defna nevű lányát is elhurcolták a terroristák.

A két lány vasárnap, 51 nap után szabadult a fogságból, mint arról mi is beszámoltunk. Vasárnap este az anyjuk – aki korábban azt is felajánlotta, hogy átveszi a helyüket a túszok között – már át is ölelhette őket, derül ki abból a fotóból, amit Kulifai Máté, a Hetek főszerkesztő-helyettese közzétett (ő volt az, aki októberben kapcsolatba lépett Ella és Dafna édesanyjával).

A lányok az apjuknál, a Nahal Óz kibucban töltötték október első hétvégéjét, amikor a támadás történt. A terroristák megölték apjukat, Noamot, élettársát, Diklát, valamint Dikla 17 éves fiát, Tomert.

Ella és Defna kiszabadulásával mindhárom olyan magyar túsz visszanyerte szabadságát, aki az izraeli-Hamász megállapodás alapján a szabadon bocsátandó kategóriába tartozott (nők és gyerekek). A korábban, már szombat éjjel elengedett túszok között ott volt ugyanis a magyar állampolgársággal is rendelkező érintett, a 18 éves Noga Weiss.