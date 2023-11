Tömegverekedés volt egy német bajnoki előtt, csak a sérült rendőrök és biztonságiak száma száz fölött van

Az Eintracht Frankfurt futballcsapatának Európa-szerte hírhedt ultrái vasárnap megint tömegverekedést produkáltak. A például marseille-i náci karlendítéseik vagy a tavalyi nápolyi BL-meccs előtti botrány miatt ismert úgynevezett szurkolók ezúttal a VfB Stuttgart elleni, végül 2-1-re elveszített hazai bajnoki előtt csaptak össze a biztonságiakkal.

photo_camera A frankfurti ultrák kivonulnak a szektorukból, tiltakozásul a "rendőri erőszak" ellen Fotó: ARNE DEDERT/dpa Picture-Alliance via AFP

A frankfurti rendőrség összesítése szerint a meccs előtt háromnegyed órával a hazai szurkolók az egyik bejáratnál megtámadták a biztonságiakat. A rendőrök gumibotokkal és gázspray-jel avatkoztak közbe, közülük sokan kórházba kerültek. A hétfői adatok szerint 59 biztonsági ember és 57 rendőr szenvedett sérüléseket.

A sérült szurkolók számáról egyelőre nincs adat. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a rendőrök még elemzik a videókat. Az eddigi nyilvánosságra került információk szerint nagyjából négyszázan, közülük sokan maszkban támadtak a biztonságaikra.

A rendőrség azt is kommunikálta a Twitteren még vasárnap, hogy az incidens a két szurkolói csoport összecsapásával kezdődött. Erről öt stuttgarti csoport közös közleményt adott ki (a Twitteren itt olvasható németül), amelyben azt írják: „a VfB és az SGE [Eintracht] szurkolói között az egész meccsnap alatt semmilyen konfliktusról nem hallottunk, és a frankfurti szurkolók is tagadták, hogy történt volna ilyen” (a rendőrség vasárnap este vissza is vonta, illetve korrigálta a hamis állítást).

Az Eintracht szurkolói „aránytalan rendőri erőszakról” és „a Waldstadionban valaha látott legdurvább rendőri akcióról” beszélnek, és már a mérkőzés közben kivonultak a szektorukból, felfüggesztve a szurkolást.

A német szövetség különbizottságot alakított a botrányos történések kivizsgálására, írja az MTI.