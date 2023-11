Felvértezve tudással: mit tehet egy bántalmazott anya, ha a gyerekeinek akar segíteni?

Hogyan éli meg egy gyerek, ha az anyját bántalmazzák? Hiába oszlik el egyre több tévhit a családon belüli erőszakkal kapcsolatban, ez egy olyan téma, amelyről a mai napig elenyészően keveset beszélünk.

Épp ezért rendkívül fontos és hiánypótló a frissen megjelent Apa bántja anyát című kötet, amelynek szerzője, Lundy Bancroft a családon belüli és a párkapcsolati erőszak szakértője, számos önsegítő könyv szerzője (korábbi, magyarul is olvasható kötete a Mi jár a bántalmazó fejében?). A könyv a Gabo Kiadó és a NANE Egyesület közös gondozásában jelenik meg, itt lehet beleolvasni.

Az Apa bántja anyát kifejezetten a bántalmazott anyákat szólítja meg: segíti az olvasót, hogy képes legyen felismerni a párkapcsolati erőszak gyerekekre gyakorolt hatását, megtanulja megvédeni őket, elősegíteni a gyógyulásukat, visszaállítani és megőrizni a család egészséges működését. Emellett kitér arra is, hogyan tárgyaljon a bántalmazott anya a gyermekvédelemmel és hogyan igazodjon el a bíróságon.

photo_camera Fotó: GABO Kiadó

A gyakorlati tanácsokkal teli önsegítő könyv nagy erénye, hogy figyelembe tudja venni a korlátokat is: azt, hogy az ilyen típusú önsegítő könyvek nem mindig érnek el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Ezért nem csak az érintetteknek, de a segítőiknek is útmutatót ad.

A könyv egyik legfontosabb üzenete: „Képes vagy tenni azért, és nagyon sokat is, hogy a gyerekeid élete jobb legyen.” Hogy hogyan, arról a NANE Egyesületet kérdeztük. Kérdéseinkre Galambos Anita, a kiadás ötletgazdája és a könyv tördelője, és Cserháti Éva, NANE aktivista és a könyv fordítója válaszolt.

Milyen hatással van a gyerekekre, ha az anyákat bántalmazzák?



Nincs olyan bántalmazott anya, aki ne venne észre változást gyermekeivel való kapcsolatában. A tünetek nagyon különbözőek lehetnek. Történhet elhidegülés, azaz a gyerek a bántalmazó apa értékrendszerét veszi át, mert akkor érzi magát biztonságban, ha vele tart. Az anyát hibáztatja a bántalmazás kialakulásáért.

De az is lehet, hogy a gyerek mélyen empatizál az anyával, megpróbál fellépni a bántalmazóval szemben. Vagy nagyon komolyan teljesít az iskolában, hogy ezzel is segítse az anyát, illetve megszüntesse a konfliktus egyik forrását.

Hogyan vehetőek észre a tünetek?

A tünetek a dühkitöréstől a visszahúzódáson át a túlteljesítésig terjednek. Amit az anya észrevesz, az a változás. Néha ez csak annyiban nyilvánul meg,hogy a gyerekek nyugodtabbak, felszabadultabbak, ha a bántalmazó nincs otthon. Az érzelmi tünetek mellett jelentkezhetnek fizikai tünetek is.

Kinek, miben és hogyan segíthet ez a könyv?



A bántalmazó anyáknak szóló önsegítő könyv először is segít tisztázni a bántalmazás fogalmát, fajtáit. Majd rávilágít arra, hogy hat ez a gyerekekre akkor is, ha nem közvetlen elszenvedői a bántalmazásnak. De ami a legfontosabb, hogy a szerző kézen fogja olvasóját és lépésenként vezeti végig az egyes felmerülő problémák megoldásának folyamatán. Lundy Bancroft önsegítő könyve tele van gyakorlati tanácsokkal, könnyen alkalmazható fogásokkal és tippekkel. Ez nem egy pusztán elméleti könyv, inkább olyan, mint egy szakácskönyv receptekkel azoknak, akik különleges diétára szorulnak.

Mennyire van ma benne a hazai köztudatban az, hogy a gyerekek életét is súlyosan befolyásolja, ha az édesanyjuk bántalmazó kapcsolatban él?



Ezzel kapcsolatban rengeteg a tévhit. A környezet és sokszor az anyák is úgy gondolják, hogy a gyerekek nem veszik észre, mi folyik otthon. Ez egyáltalán nem igaz. A gyerekek nagyon kicsi kortól mindent látnak, és megpróbálják a történteket értelmezni. Például úgy gondolják, hogy az ő hibájuk. A másik tévhit, hogy a bántalmazó jó apa lehet, hiszen nem a gyerekeket bántja. Ezekre a könyv nagyon összetett és minden eshetőséget feltáró választ ad.

Intézményi szinten mennyire van jelen ez a kérdés, mennyire foglalkoznak ezzel az aspektussal a szakemberek, és milyen megoldási javaslatokat tudnak kínálni? Egyáltalán: kihez fordulhat egy anya, ha kifejezetten ezzel kapcsolatban szeretne segítséget kérni?



Az intézményi rendszer a társadalomban élő tévhiteknek megfelelően működik. Azaz egyáltalán nincs tisztában annak káros hatásával, hogy a gyerek tanúja anyja bántalmazásának. Ennek az egyik szélsőséges következménye, a sajnos rendkívül gyakori kényszerláthatás, amikor a bíróság megítéli a bántalmazónak a kapcsolattartást, holott azt se a bántalmazott anya, se a gyerek nem akarja.

Az intézményi szintű változás ebben a témában még várat magára. Ezért rendkívül fontos, hogy az anyák legyenek felvértezve tudással, és kapjanak segítséget ebből a könyvből. A NANE segélyvonala, csetvonala és levelező szolgáltatása hetente több időpontban is várja a bántalmazott anyák megkeresését.



Programajánló



A könyvet a 16 Akciónap keretében szerdán, azaz november 29-én, 18:30-kor mutatják be a Hadik Kávéházban, egy beszélgetés keretében.

A beszélgetésen a NANE Egyesületet Galambos Anita fogja képviselni, aki érintettként olvasta a könyvet, és utána éveken át dolgozott azért, hogy az magyarul is elérhető legyen. Nemcsak a kiadás ötletgazdája, de ő is tördelte a szöveget, ügyelve rá, hogy könnyen olvasható és gyorsan áttekinthető legyen olyan bántalmazott anyák számára is, akik csak itt-ott tudnak öt-tíz percet olvasásra fordítani. Rajta kívül részt vesz a beszélgetésen Fazekas Pálma, az anyákat minden élethelyzetükben támogató Emma Egyesülettől és Selmeczy-Veres Ildikó, aki a Kapcsolódó Nevelés Egyesületet képviseli majd. A beszélgetést Ott Anna, a Hadik Kávéház művészeti vezetője moderálja majd. Az eseményen megvásárolható lesz Lundy Bancroft mindkét kötete, a korában kiadott Mi jár a bántalmazó fejében?, és a frissen megjelent Apa bántja anyát is.



A program a NANE Egyesület és az EMMA Egyesület 16 Akciónap kampányának része. A kampány szerte a világon november 25-én kezdődik, s célja a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés.



November 25. a nők elleni erőszak felszámolásának világnapja, ezen a napon kezdődik a 16 Akciónap globális kampány, melynek célja a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés.Az idei kampány során a hazai nőszervezetek kiemelt figyelmet fordítanak az intézményrendszerre, amely a bántalmazott nőket és gyerekeiket megvédeni és segíteni hivatott.

„A hatóságok, intézmények gyakran nem teljesítik ezt a feladatukat - az áldozatok sokszor úgy érzik, hogy ezek a szervek cserbenhagyják, elárulják őket. Pedig ha az erőszak súlyosságát megfelelően felmérnék, ha hatékony védelmet biztosítanának az áldozatoknak, visszatartó erejű büntetést szabnának ki az elkövetőkre, ha a gyermek legfőbb érdeke az intézményrendszer szemében a biztonságban, erőszaktól mentes környezetben való felnövés lenne, ezzel életeket is lehetne menteni.”

A 16 Akciónap további programjairól itt lehet tájékozódni.



Ha támogatásra van szüksége, mert Önt vagy ismerősét bántalmazás vagy szexuális erőszak érte, itt talál részletes információkat.

A NANE Egyesület segélyvonala bántalmazott és szexuális erőszakot átélt nőknek: 06 80 505 101 (hétfő, kedd, csütörtök, péntek 18-22; szerda 10-12 óráig; ingyenesen hívható mobilról is).

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) telefonszáma: 06 80 20 55 20 (ingyenesen hívható napi 24 órában, abban az esetben hívja, ha menekülnie kell otthonról vagy krízisszállást keres.)

A PATENT Egyesület jogsegély-szolgálata: 06 80 80 80 81 (szerdánként 16-18 óráig és csütörtökönként 10-12 óráig, e-mailen: jog@patent.org.hu)

Gyermekkori abúzus áldozatai a fenti segélyvonalakon túl a Muszáj Munkacsoport oldalán tájékozódhatnak.