Franciaországban betiltanának három szélsőjobboldali csoportot, mert bevándorlók elleni támadásoktól tartanak

A francia belügyminiszter három szélsőjobboldali csoport betiltását kérte, miután többször is zavargásokat szerveztek egy 16 éves rögbijátékos meggyilkolása miatt.

Gérald Darmanin elsősorban azért tiltaná be a Division Martel nevű szélsőjobboldali csoportot, és még kettő másikat, amelyeket nem nevezett meg, mert szerinte fennáll a veszélye, hogy rasszista támadásokat fognak végrehajtani.

Az indulatokat az váltotta ki, hogy megkéseltek egy 16 éves rögbijátékost egy dél-franciaországi faluházban egy helyi mulatság után. A gyilkosság kapcsán kilenc személyt letartóztattak, és ellenük eljárás indult. Bár a kilenc személy közül nyolc francia állampolgár volt, egy pedig olasz, a szélsőjobboldali csoportok úgy vélik, hogy a fiú halála bizonyíték arra, hogy a bevándorlók és a kisebbségek veszélyesek, ugyanis szerintük a támadók egy közeli városból érkeztek a faluba. A 16 éves fiún kívül még kilenc ember megsérült, négyen súlyosan. A vezető ügyész, szerint azonban az erőszak „apró okok miatt” tört ki, nem pedig „faji, etnikai, nemzetiségi vagy vallási alapú” támadásról van szó.

photo_camera Fotó: NICOLAS GUYONNET/Hans Lucas via AFP

A fiú halála miatt a csoportok megmozdulásokat szerveztek, körülbelül 100 ember vonult át szombaton a közeli Romans-sur-Isère városon, ahol néhányan tüntetőnél baseballütő is volt, és a rendőrökkel is összecsaptak. A rendőrök hat 18 és 25 év közötti fiatalt tartóztattak le, akik gyorsított eljárásban bíróság elé is álltak, ahol 5 és 10 hónap közötti börtönbüntetést kaptak erőszak előkészítése és rendőrök elleni erőszak miatt.

Vasárnap egy másik szélsőjobboldali összejövetelt oszlattak fel a rendőrök, de Lyonban is voltak hasonló megmozdulások. A rendőrök az elmúlt napokban összesen 30 embert állítottak elő.

A francia belügyminiszter szerint a szélsőjobboldal mozgósítása zajlik, ami polgárháborúba akarja sodorni az országot. Darmanin szerint azért nem volt az írországihoz hasonló zavargás eddig, mert felszólította a rendőröket, hogy keményen lépjenek fel ezekkel a csoportokkal szemben. (Guardian)