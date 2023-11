Nehézfém mérgezést kapott az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének felesége

Nehézfém mérgezést kapott Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés (HUR) sokat sejtető félmosolyaival legendássá vált vezetőjének felesége, Marianna Budanova , akit jelenleg kórházban ápolnak, írja a Reuters.

A hírt a hírszerzés szóvivője, Andrij Juszov is megerősítette, de nem tisztázta, hogy a mérgezés mikor történt. A BBC ukrán kirendeltsége Juszovra hivatkozva azt mondta, hogy a HUR több tisztviselője is tapasztalta a mérgezés enyhébb tüneteit. Egy meg nem erősített forrás szerint Marianna Budanova bár még kórházban van, lassan befejezik a kezelését, egy másik forrás szerint pedig étellel juthatott be a méreganyag Budanova szervezetébe.

Szeptemberben foglalkoztunk azzal több cikkben is, hogy az elmúlt hónapokban több látványos merényletet is az ukrán titkosszolgálatok számlájára írtak, és bár az ország hivatalosan ezeket nem vállalta fel, kémszolgálataik vezetői és munkatársai nyilatkozataikban inkább összekacsintanak a közönségükkel, mintsem kézzel-lábbal kapálóznának a vádak ellen.

photo_camera Középen Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője Fotó: GIAN MARCO BENEDETTO/Anadolu Agency via AFP

„Bárkinek, aki elárulja Ukrajnát, ukránokra lő, vagy rakétákat lő ki Ukrajnára, tudnia kell, hogy figyelik és igazságot fognak szolgáltatni” – nyilatkozta pélául Andrij Csernyak, az ukrán katonai felderítés, a HUR munkatársa az Economistnak. Sejtelmes mosolyairól elhíresült főnöke, Kirilo Budanov egy júliusi interjújában egyenesen az ilyen megtorló gyilkosságokban világelső izraeli titkosszolgálattal, a Moszaddal vont párhuzamot. „Ha azt kérdezi, hogy meg kell-e teremtenünk a magunk Moszadját, hát nem kell. Már létezik.”

Ha bebizonyosodik, hogy Budanov feleségének szándékos mérgezésről van szó, akkor ez lenne a háború eddigi legmagasabb tisztségviselőjének családja ellen elkövetett merénylet.