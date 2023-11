Egymilliárd helyett már 85 millió dollárral is beérnék Alex Jones áldozatai, csak fizessen végre

A 2012-es Sandy Hook-i iskolai lövöldözés áldozatainak családtagjai felajánlották, hogy leírnák Alex Jones összeesküvés-elméletíró 1,5 milliárd dolláros tartozását, ha a hírhedt szélsőjobbos trumpista belemenne vagyonának eladásába, vagy legalább 85 millió dollár kifizetésébe 10 év alatt.

Tavaly októberben döntött úgy a bíróság, hogy 965 millió dolláros kártérítést kell fizetnie Alex Jones összeesküvéselmélet-rajongónak, amiért azt állította, hogy 2012-es Sandy Hook-i iskolai mészárlás „teljes kamu", „gigantikus hoax", amit a fegyverellenes lobbi szervezett. A rágalmazási pert az áldozatok hozzátartozói és egy FBI-ügynök indította. Szerintük a veszteségüket és traumájukat évekig tartó gyötrelemmé változtatta Jones azzal, hogy azt a hazugságot terjesztette, az ámokfutás csak átverés volt. Jonest augusztusban közel 50 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezték, de korábban már rágalmazási perek sorozatát veszítette el, mert képtelen volt bármilyen bizonyítékkal alátámasztani elméletét.

photo_camera A Sandy Hook általános iskola a támadás során. Fotó: MARIO TAMA/Getty Images via AFP

2012. december 14-én az állig felfegyverezett, húszéves Adam Lanza 27 gyereket ölt meg a Connecticut állambeli Newtown város általános iskolájában. Alex Jones népszerű rádióműsorában azt a mítoszt terjesztette, hogy az Egyesült Államok történetének leghalálosabb iskolai lövöldözése meg sem történt, és hogy a híradásokban látott gyászoló családok színészek voltak, akiket egy olyan összeesküvés részeként béreltek fel, aminek célja, hogy elvegyék az emberek fegyvereit.

photo_camera Alex Jones megafonba beszél több ezer trumpista tüntető között Fotó: Stephanie Keith/Getty Images/AFP

Az esküdtszék különböző összegeket ítélt meg az áldozatok hozzátartozóinak összesen 1,5 milliárd dollár összegben. A szülők azt vallották, hogy évekig fenyegették és zaklatták őket azok, akik elhitték a Jones műsorában elhangzott hazugságokat. Idegenek jelentek meg a családok otthonában, hogy felvegyék őket, és gyalázkodó megjegyzéseket is kaptak a közösségi médiában. Az ítélet után két hónappal csődöt jelentett Alex Jones cége. A bíróság azonban úgy döntött, ennek ellenére nem mentesíti őt a kártérítés megfizetése alól.



„Eljött az idő, hogy Jones eldöntse, hajlandó-e kifizetni a hitelezőinek a tartozás észszerű részét, vagy inkább évekig költséges és időigényes pereskedésbe bonyolódik" - áll most a hozzátartozók újabb a beadványában. A családok ügyvédei kifogásolták azt is, hogy Jones úr „továbbra is élvezi extravagáns életmódját", mióta csődöt jelentett. Megjegyezték, hogy „havi működési jelentései alapján körülbelül 900 000 dollárt költött a csődeljárás megindítása óta".

(BBC)