Fegyelmi eljárás indul a Momentumban a Donáth Annát kritizáló polgármester ellen

Fegyelmi eljárás indult a Momentumban Nyirati Klára bajai polgármester ellen, miután egy nyilvános rendezvényen kritizálta a párt EP-képviselőjét, Donáth Annát – értesült a 24.hu. A lap információját a Molmentum elnökségéből is megerősítették.

photo_camera Donáth Anna Fotó: Németh Dániel/444

A napokban Baja momentumos polgármestere, Nyirati Klára közéleti kérdésekről beszélt egy DK-s fórumon, amikor a Demokratikus Koalíció egyik képviselőjétől megkapta a kérdést, hogyan éli meg, hogy Donáth Anna nekiment a DK-nak. Nyirati erre azt válaszolta: „Pont tegnap beszéltem Fekete-Győr Andrással, nem tudom, hogy mennyire ismerős a Fekete-Győr András neve, és ő is úgy gondolja, hogy a Donáth Anna hülyeségeket csinál.” Majd arról is beszélt, hogy a helyi Momentumon belül is vannak olyanok, akiket ki nem állhat.

A 24.hu megkereste az ügyben Nyirati Klárát, aki nem akart semmit hozzátenni a korábban elmondottakhoz, és Fekete-Győr András sem akarta kommentálni párttársa szavait. Az egyik momentumos képviselő azonban név nélkül annyit elmondott, hogy „nincs probléma vagy konfliktus párton belül, ez egyszemélyes ügy, Nyirati Kláráé, amit a párt kezel is”.

Méghozzá úgy, hogy a Momentum fegyelmi és etikai vizsgálatot indított, aminek következménye elmarasztalás esetén a megrovástól a kizárásig terjedhet. Ezzel kapcsolatban egy neve elhallgatását kérő elnökségi tag úgy fogalmazott: „Abszolút nem fér bele, amit Nyirati csinált, ilyen nincs.”