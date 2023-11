A Momentum egyetlen vidéki polgármestere hülyeségnek tartja, amit Donáth Anna csinál

Baja momentumos polgármestere, Nyirati Klára közéleti kérdésekről beszélt egy DK-s fórumon, amikor a Demokratikus Koalíció egyik képviselőjétől megkapta a kérdést, hogyan éli meg, hogy Donáth Anna nekiment a DK-nak. A párt EP-listavezetője nemrég hazugnak, károsnak és toxikusnak nevezte a DK politikáját, azt sem tartja elképzelhetőnek, hogy egy listán szerepeljen Gyurcsány Ferenccel.

Erre Nyirati nekiment Donáth Annának: „Pont tegnap beszéltem Fekete-Győr Andrással, nem tudom, hogy mennyire ismerős a Fekete-Győr András neve, és ő is úgy gondolja,

hogy a Donáth Anna hülyeségeket csinál.

Tehát ha szövetségre akarunk lépni valakivel, akkor miért rúgunk bele? Egyrészt. Másrészt meg a Fidesz csak röhög a markában.” Elárulta azt is, hogy a helyi Momentumon belül is vannak olyanok, akiket ki nem állhat.

Nyirati azt mondta, nagyon haragszik most Donáth Annára, és erről Soproni Tamással is beszéltek, aki állítása szerint fel is hívta a konfliktus miatt. A párt egyetlen vidéki polgármestere annyira kiakadt, hogy amikor a Momentum Baján akart kihelyezett frakcióülést tartani, azt mondta, ne jöjjenek. „Ne jöjjenek, azért, mert most nem kívánatosak Baján. Mert egyszerűen most a közvélemény a Momentum ellen van emiatt. Legalábbis az ellenzéki közvélemény. Úgyhogy van is ebből most sértődés, belső baj, meg minden, és én mondtam, hogy ezt én most nem vállalom egyszerűen be. Tehát én most nem fogok villogni a Momentummal Baján, amikor ilyen belső harcok van, meg ilyen ellenzéki egyet nem értések, meg az Anna ilyen kijelentéseket tesz.”

Azt is hülyeségnek tartja, hogy Donáth Anna egy videóban liberális pártnak nevezte a Momentumot. „Oké. Tudjuk. De muszáj most ezt kimondani, amikor 8 éve mást sem hallunk Magyarországon, hogy a liberális egy szitok szó. Tehát az, hogy azok vagyunk, vagy nem, oké. Vidék embere meghallja azt a szót, hogy liberális, égnek áll a haja, mert ez folyik a kormánymédiából, hogy úristen, az a haza ellensége, a liberális. Tehát ilyen önsorsrontó kijelentései vannak most az Annának, én úgy veszem észre.”

Nyirati Klára egyetért azzal a DK-s álláspontottal, hogy most csak az számít, Fidesz vagy nem Fidesz. Nem ő lenne egyébként az első polgármester, aki a Momentumtól a Gyurcsányékhoz igazolt. Az Újpestet vezető Déri Tibor tavaly októberben átült a DK frakciójába.