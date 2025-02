Magyart üldöztek Ausztriában: 250 km/h, lopott rendszám, ütközés 160-nal, 5 súlyos sérült

A záróvonal átlépése miatt intettek le civlruhás rendőrök egy BMW-t a felső-ausztriai Wels térségében, még január 30-án éjféltájban - írta meg az e-stryr.com. A kocsit egy húszéves, Linzben lakó magyar állampolgár vezette. Aki először megállt a jelzésre, majd hirtelen kliőtt és az A8-as autópályán kezdett menekülni, Passau irányába, nyomában a rendőrökkel.

Filmekbe illő autós üldözés következett: a magyar BMW-s néhol 250 kilométer per órás sebességgel hajtott, néhol életveszélyes előzéseket bemutatva. Wels-Ost lehajtónál a menekülő elhagyta az autópályát, majd az egyik kereszteződésben Liz irányába fordult a B1-es úton és ott menekült tovább. Itt a látást sűrű köd nehezítette, de a magyar sorfőr még a sűrű ködben sem lassított 140 kilométer per óra alá, annak ellenére sem, hogy az úton volt firgalom.

Machtrenk településnél egy manőver közben nagy sebességgel, az oldalával ütközött egy trélert vontató autóval, de hajtott tovább. Az ámokfutás vége a taruni kereszteződés előtt érkezett el, ahol a 160 kilométer per óránál is gyorsabban száguldó BMW szinte fékezés nékül csapódott bele egy több, álló gépjárműből álló kisebb konvojba. Az ütközés 3 autót lökött le az útról, köztük egy környkbeli településről az üldözést segeteni érkező rendőrautót is. A három autóban ülők közül öten sérültek meg, némelyikük súlyosan.

A húszéves magyart előállították és kórházba vitték. Ekkor derült ki, hogy a BMW-re lopott rendszámot szereltek, a sofőrnek pedig nem volt érvényes jogosítványa. Az ügyben folyik a nyomozás.

(via HVG)