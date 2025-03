A TV2 vezére szerint is „átlépte a jó ízlés határait” a Magyar Péter péniszéről készült anyag, de szerinte ennek örülni kell

Tavaly októberben a szemünk előtt íródott médiatörténelem, amikor a TV2 úgymond hírműsora, a Tények két és félperces anyagot forgatott Magyar Péter farkáról, megszólaltatva az ügyről a csatorna sokat látott szakértőjét, Deák Dánielt is (az örökkévalóságnak fennmaradt verzióból utólag ezt a részt sajnos kivágták). Többek között erről az esetről is kérdezték a 24.hu interjújában Pavel Stanchevet, a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, a tavalyi EP- és önkormányzati választás előtt a Fidesz kampányát Facebook-hirdetésben toló TV2 Csoport vezérigazgatóját.

Stanchev azt gondolja, hogy „az a híranyag átlépte a jó ízlés határait” – húsba vágó, 200 000 forintos bírságot is kaptak érte –, de szerinte van ennek pozitív hozadéka is. Az, hogy „jelzi azt is, hogy az újságíróink függetlenek”, bár egyben azt is, hogy „néha talán nem is olyan jó, ha túl sok szabadságot adunk az újságírónak”. Ahogyan a szerzői szabadság része volt az is, hogy a Tények.hu-n lejárató cikket közöltek a csatornát a konkurens RTL miatt otthagyó Majkáról, történetesen néhány nappal azután, hogy az kijött a kormánykritikus, bindzsisztánozó Csurran, cseppen dallal.

Arra a felvetésre, hogy a TV2-t sokat támadják a politikai elfogultsága miatt, azt mondja: „lehetetlen teljesen semlegesnek lenni”. A csatornát például a 2018-as parlamenti választási kampány után még a Kúria is elmeszelte, olyan nyilvánvalóan kampányolt a Fidesz mellett (6, azaz hatmillió forint bírságot is kaptak!). Egyébként pedig

„mi egy magáncég vagyunk, tehát semmi közünk a kormányhoz”,

és az is csak a szabadságot mutatta, hogy 2018-ban a csatorna arcai elmondták, miért szavaznak a Fideszre, és miért kérik erre a nézőiket is. Abban, hogy ennyire beállnak a kormányzati kommunikáció, semmi üzlet nincs,

„a nézettséghez mérten arányos és tisztességes a TV2 Csoport részesedése az állami hirdetésekből”,

nyugtatta meg azokat, akik esetleg fennakadtak azon, hogy például 2022-ben listaáron náluk 28 milliárdot, az RTL-en kevesebb, mint 4 milliárdot költött az állam.