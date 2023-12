Jákob Zoltán végre átadta a tudást, aminek hála koponyás zakóban parkolhatja le a Ferrariját a Gresham előtt

„Egy alig néhány lelket számláló zsákfaluban nőttem fel, ma pedig már decens, hétcsillagos luxuslakosztályokban szállok meg. Gyerekként egy kezemen meg tudtam számolni a srácokat, akikkel barátkozhattam, manapság pedig egyik elegáns partiról a másikra járok. Kisfiúként álmodozni is alig mertem a magazinokban látott távirányítós járgányokról, most magángépen repülök, és három Ferrari áll a garázsomban. A szüleimmel paprikaföldön robotoltam, hogy kiegészítsük a napi betevőt, ma pedig már Michelin-csillagos éttermekben vacsorázom. A falunkhoz közeli kis tónál töltött nyaralásaimat havi rendszerességű egzotikus utazásokra cseréltem. Természetesen sokan vágynak ilyen életre, és nem tudják például azt – honnan is tudnák –, hogy a tárgyak, a luxus csak egy ideig szereznek örömöt az embernek. Igaz, ami igaz, én is látom, hogy a legtöbb gazdag ember nem igazán boldog. Ők az ékes példái a mondásnak: a pénz nem boldogít!”

A nagyon gazdag magyarok egyike, Jákob Zoltán, a géllakkokat gyártó Crystal Nails tulajdonosa könyvet írt. Nem mondom, hogy értem, miért, hisz sanszosan nem ebből szeretne meggazdagodni, ismertnek is elég ismert, miután már nemcsak a TikTok, de a TV2 nézőit is behúzta, és nagy valószínűséggel a műkörmösök sem amiatt fognak több géllakkot vásárolni a márkájából, mert a kezükbe vették ezt a könyvet. Vagyis két opció maradt: Jákob vagy rettenetesen unatkozott két meeting között, vagy egyszerűen annyira jó ember, hogy szerette volna átadni azt a hatalmas TUDÁST, ami a birtokában van, és amivel elérte, hogy végre egy strasszokból kirakott koponyával díszített zakóban parkolhassa le a Ferrariját a Gresham előtt. Utóbbit saját szememmel láttam, miután könyve bemutatóját természetesen a Greshamben tartották, ahol, hogy érezzük a kontrasztot, zsíros kenyeret és paprikát szolgáltak fel az újságíróknak Istenes Lászlónak, vagyis a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatójának a jelenlétében, aki, mint kiderült, Jákob egyik nagyon jó barátja.