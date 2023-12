Hárman haltak meg az iváncsai akkumulátorgyár építése közben

Négy baleset is volt az elmúlt másfél évben a dél-koreai SK On iváncsai akkumulátorgyárának építése során, ezekből három volt halálos, míg a negyedikben 14 ember került veszélybe, írja a 24.hu.

2021 januárjában jelentek meg az első hírek arról, hogy a világ egyik vezető akkumulátorgyártója, a koreai SK Innovation 681 milliárd forintos (2,29 milliárd dolláros) zöldmezős beruházással a legnagyobb európai egységét építi fel Iváncsán. Novemberben már arról volt szó, hogy megindult a termelés a gyárban – zajvédelem és iparvágány nélkül –, ám ezt az SK On cáfolta. A lap közérdekű adatigényléssel fordult a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz, hogy az építés alatt hányan haltak és sérültek meg, illetve milyen munkavédelmi hiányosságokat tártak fel a hatóságok.

Először 2022 májusában számolt be a rendőrség halálesetről, egy 52 éves férfira rádőlt az általa vezetett hidraulikus emelőgép. A kormányhivatal ellenőrzése több hibát is észlelt – például nem biztosítottak foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást –, de büntetést nem kapott akkor a gyár.

A negyedik balesetben 14 dolgozó egészségét, testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. Közülük 12-en lettek rosszul, feltételezhetően a nagy mennyiségű NCM-portól, ami rákkeltő. A munkavédelmi hatóság emberei a mérgező anyag miatt nem is tudtak belépni a területre, csak egy ablakon kukucskáltak be. Amikor az ellenőrzés zajlott, éppen nem folyt munka a területen, és a balesetről sem volt semmilyen dokumentum. Ezért a mulasztásért az SK On Hungary Kft. 3,78 millió forintos bírságot kapott.

A Szabad Európa az ügyről azt írta, több tucat ember lett rosszul a gyárban, akik ismeretlen anyagot lélegezhettek be. Az alkalmazottak a lap értesülései szerint védőruha nélkül dolgoztak a gyár elektródrészlegén, ahol nehézfémeket, például kobaltot és nikkelt használnak.

Az iváncsai akkugyár kapott egy 14 millió forintos bírságot is, többek között azért, mert elmulasztották bejelenteni, hogy veszélyes, illetve rákkeltő anyagokkal dolgoztak.