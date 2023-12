A gödi civilek szerint nem függesztették fel a Samsung-gyár éjszakai működését

A Göd-ÉRT városvédő egyesület szerint aludni sem lehet a Samsung-gyár zajától, és ezen nem segít a környezetvédelmi hatóság friss engedélye sem, amit péntek este a Pest megyei kormányhivatal tett közzé - hangzott el az RTL Híradóban.

Mi is beszámoltunk róla, hogy már a kormányhivatal is kimondta, túl zajos a gödi akkugyár, ezért éjszaka nem működhet tovább. Csakhogy a helyiek szerint nem a teljes gyártást állították le, hanem csak egyes részeit. Ide is bemásolom a határozat vonatkozó sorait:

photo_camera Részlet a határozat szövegéből

A Göd-ÉRT szerint lehet, hogy a hűtőtorony és a régi kazánház leáll éjszakára, de a nyolcvannál több további zajforrás nem. „Éjszaka is működni fog a gyár, ahogy működött tegnap éjjel is” - mondta Bodnár Zsuzsa, az egyesület alelnöke, aki elviselhetetlennek nevezte az éjszakai dübörgést.

Ezt a - fentiek alapján meglehetősen kis előrelépést jelentő - környezethasználati engedélyt is évek tiltakozása előzte meg, a helyiek által megbízott szakértő ugyanis már rég megállapította a zajszennyezés megengedettnél nagyobb mértékét. A kormány által létrehozott különleges gazdasági övezet miatt még az adóbevételek sem a helyiekhez kerülnek.