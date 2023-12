A paksi atomerőmű minimum 2052-ig maradhat

Az Euratom előírásainak megfelelően bejelentették az Európai Uniónak a paksi atomerőmű további üzemidő-hosszabbításának elkezdését – közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója Pakson.

Horváth Péter János azt mondta, az októberi bejelentéssel elkezdődik az az egy évtizedes folyamat, aminek az eredményeként az erőmű üzemelési engedélye húsz évvel, 2052-57-ig hosszabbodhat meg.

A villamosenergia-ellátás biztonsága szempontjából a megújuló energiaforrásokra és az atomenergiára is szükség van, a paksi blokkok üzemidő-hosszabbítása nemcsak észszerű, de szükségszerű is – mondta.

A paksi atomerőmű négy, jelenleg egyenként 506-509 megawatt teljesítményű blokkja 1982 és 1987 kezdte el a működését, a 30 éves üzemidőt 2012 és 2017 között 20 évvel hosszabbították meg, így 2032 és 2037 között le kellene állítani őket.

A vezérigazgató szerint az üzemidő-hosszabbítással nem kell új atomerőművet építeni, a rekonstrukciók jóval kisebb beruházást igényelnek. A hosszabbítás emellett támogatja a klímacélok megvalósulását, és itt állítanak elő a legolcsóbban 1 kilowattóra energiát.

Nő a fogyasztás

Most világszerte 412 atomreaktor 370 ezer megawatt kapacitással üzemel, és 58 épül 60 ezer megawatt kapacitással, de a Nemzetközi Energiaügynökség szerint a klímaváltozás elleni küzdelemhez ennél jóval komolyabb törekvésekre van szükség.

A paksi VVER-440 típusú blokkok eddig minden nemzetközi vizsgálaton megfeleltek – mondta Horváth, aki szerint a paksi atomerőmű további működését a növekvő elektromosenergia-igény indokolja. A napokban 3000 megawatt fölé nőtt az importáram felhasználása Magyarországon. Számítások szerint a magyar áramfogyasztás a 2030-as évekre a jelenlegi 1,5-szeresére nő, nyáron egyre több légkondicionáló működik, és a földgáz ára miatt egyre többen térnek át az elektromos árammal való fűtésre, bővül az e-mobilizáció, és fejlődnek az áramigényes iparágak.

Orosz üzemanyag

Beszélt arról is, hogy az év eleje óta komoly eredményeket értek el az üzemanyag biztosítása terén: az ukrajnai harcok miatt új útvonalakat kellett találni a beszerzésre, most 3 évre elég készlet van a négy blokkra. Horváth szerint az orosz üzemanyag-szállító négy évtizede megbízható partner, de folytatják a tárgyalásokat „az üzemanyag-diverzifikáció feltételeinek tisztázása érdekében”, és dolgoznak az üzemanyag további fejlesztésén is.

Kitért arra, hogy a paksi atomerőmű elkülönülve működik az épülő Paks II erőműtől. Európában nincs példa arra, hogy két elkülönült atomerőmű működjön egy telephelyen, Magyarország nem engedheti meg magának, hogy ne a legoptimálisabban használja ki erőforrásait – mondta.

photo_camera Földmunkák 2021 tavaszán a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjaitól északra, azon a területen, ahol a Paks II. blokkjai épülnek majd. Fotó: Kaufmann Balázs/444

50 év után sok műszer már nem lesz megbízható

Tóth Pál, az erőmű műszaki vezérigazgató-helyettese közölte, hogy kb. 250 rekonstrukciót kell elvégezni az üzemidő-hosszabbításhoz, ezek fele több mint egymilliárd forint. A villamos és irányítási rendszer rekonstrukciója 1,5 milliárd eurós beruházás lesz – mondta.

Az atomerőmű működését a nem cserélhető berendezések (köztük a reaktor, gőzfejlesztő) határozzák meg, de kb. fél millió cserélhető, javítható berendezés működik az erőműben. Ezek közül jelentős számú műszert, berendezést cserélni kell, hiszen csaknem 50 év után sok már nem lesz megbízható. A nukleáris biztonságot a működés legutolsó napján is ugyanúgy kell biztosítani, mint az üzemidő elején – mondta.

Lesz közmeghallgatás

Czibula Mihály, az üzemidő-hosszabbítási projekt vezetője közölte, a tervek szerint 2028-ban nyújtják be a végrehajtási programot a hatóságnak. Azt mondta, mind a négy blokk üzemidő-hosszabbításáról közmeghallgatást tartanak majd.

Kiss Csaba, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese többek között arról beszélt, hogy 2022-ben az MVM-csoport által termelt energiamennyiség 79 százalékát a paksi atomerőmű állította elő, aminek a bruttó hazai termelésben a részaránya 47 százalék volt. A fejlesztéseknek köszönhetően az MVM-csoport villamosenergia-termelése már 83 százalékban karbonsemleges, de ezt az arányt tovább kell növelni ahhoz, hogy 2050-re Magyarország teljesen karbonsemleges legyen. (MTI)