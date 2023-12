Még az agrárminiszter is lájkolja az RTL új realityjének vakarószalon-tulajdonos, gazdag anya-lánya párosát

„Pezsgő, partik, elit bárok és egy szűk kör, akik bármit megtehetnek és bárhová eljuthatnak. Az életük csupa luxus és fényűzés, amiről más álmodik, az nekik a mindennapi valóság. De ebből a körből könnyű kikerülni, elég egyetlen botlás...” Bármennyire is úgy hangzik, itt most nem Matolcsyékról van szó, hanem az RTL legújabb realityjéről és annak szereplőiről. A gazdag nők életéről szóló félvalóságshow-t pár éve már összerakta a Viasat is Feleségek luxuskivitelben címmel, most pedig az RTL is bemutatja Magyarország gazdag nőit, akik ebben az esetben sajnos nem Várkonyi Andrea, Sarka Kata és Rogán Cecília.

photo_camera Nők vagyonnal Fotó: RTL

A magyarul A város királynői címen futó, amerikai formátum alapján készült Real Housewives of Budapest (a továbbiakban RHOBP) ugyanazt a vonalat követi, mint a Real Housewives of Los Angeles, Beverly Hills, New York ésatöbbi: ez is egy gazdag nőkről szóló félkamu, részben scripted reality. Vagyis összeterelnek egy időre pár anyagilag eleresztett nőt, akik úgy csinálnak, mintha mindig is jóban lettek volna egymással, hogy aztán a nézők kedvéért minden részben téphessék kicsit egymás haját valami mondvacsinált probléma miatt.

A RHOBP csak annyival hitelesebb, mint mondjuk a TV2 Kőgazdag fiatalok című műsora volt, hogy míg abban egyértelműen eljátszották a gazdagságot a szereplők, az ebben szereplő nőkről már el lehet hinni, hogy láttak már igazi Gucci napszemüveget közelről is. RHOBP-nek hét főbb szereplője van, némelyik korábban is szerepelt már az RTL-en, például a Cápák között című műsor egyik befektetőjeként, de legtöbbjük eddig viszonylag ismeretlenül bujkált a gardróbban a Louis Vuitton táskák között.

„Szeretem a drága dolgokat, a pénzt, amit keresek, szeretem elkölteni. Úgy élek, amiről gyerekkoromban csak álmodozni mertem, a felsőbb körök életszínvonalán, luxusházban, az egyik legdrágább környéken lakom Budapesten” – ezt az üzletasszonynak nevezett Solomon Zsuzsa mondta, akiről nem derült ki, hogy Budapest mely környéke ez, de valószínűleg nem az a pesti külkerület, ahova Johnny Deppet száműzték nemrég.

photo_camera Solomon Zsuzsa Fotó: RTL

Solomon egyébként házas, de férje Kanadában él egy másik nővel, ő pedig Budapesten él két gyerekükkel és az anyjával, akivel elmondása szerint írásban is megállapodtak, hogy a gyerekek és mások jelenlétében nem kritizálhatja a kinézetét. Solomon már az első részben szerepeltette a gyerekeit, ennek köszönhető, hogy rögtön a hatodik percben előidézték a Győzike show legrosszabb gyerekalázós elemeit azzal, hogy végignézhettük, ahogy négyéves lányát a kamerák előtt sikerült megríkatni, miután kivette kezéből a csokit, mert azt nem lehet enni vacsora előtt.

„A gardróbomból szerintem egész évben nagyon sok nő fel tudna úgy öltözni, hogy még mosnia sem kellene” – ezt már Szécsényi Violetta mondta, akinek szépségszalonja van. A 24.hu cikke szerint alapító-tulajdonosa a Waio Hair Trade Kft-nek, ami az Opten szerint az elmúlt három évben szűk 9 millió forintos árbevétel mellett 2020-at 4,2, millió forintos, 2021-et 5,9, a tavalyi évet pedig 5,5 millió forintos adózás előtti eredménnyel zárta. A lap cikkéből egyébként kiderül, hogy a félkamu reality szereplőinél a vállalkozásaik beszámolói nem feltétlenül indokolják a luxus jelzőt.

photo_camera Szécsényi Violetta Fotó: RTL

Ettől függetlenül Szécsényi szerint jól megy neki, legalábbis azt állítja, ha bemegy a Louis Vuittonba, akkor egy teljes szettet vesz meg: „Nekem az nem pálya, hogy egy táskát megveszek, hanem akkor öv, kistáska, nagytáska és minden kell hozzá pénztárcától kezdve.” Ezek után mondjuk egészen kellemes kontraszt volt, hogy a pasijával az enyhén lepattant Feneketlen-tó partján randiztak.