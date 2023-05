Ami Németh Szilárd a gasztronómiának, az Nagy István a veteményesben szelfizésnek

Fájóan keveset foglalkozunk Nagy Istvánnal, pedig Wikipedia-oldala szerint nemcsak szimplán agrármérnök és politikus, illetve 2018 óta agrárminiszter, de eszperantista(!) is, és látszólag kedveli Nemazalány fotóit – mert bár nem követi Instagramon, ezt a szelfit rögtön belájkolta –, de ami ezeknél is fontosabb, tökéletes insta-influenszer.

Utóbbiban azért vagyok biztos, mert az elmúlt napokban többször is visszatértem Nagy István Instagramjára, csak hogy megcsodálhassam az alábbi fotóját. Embert nem láttam még ennyire tökéletes szelfit készíteni egy útszéli, virágzó akácfával. Minden benne van, ami kell egy jól sikerült szelfihez: spontaneitás, őszinteség, lazaság és persze az elmaradhatatlan naplemente, ami megadja egy jó szelfihez a kedvező fényviszonyokat.

Nagy István szelfijeit tényleg a spontaneitás jellemzi. Egészen biztos, hogy Zimány Linda egy hasonló szituációban először gondosan belövi a haját, majd készít minimum hatvanhárom képet, hogy végül egy tökéleteset kiválasztva még tovább tökéletesítse azt egy kis utómunkával. Magyarország agrárminisztere viszont az őszinte lazaság híve. Ha épp Szabolcsveresmartra indul, hogy kereszténydemokrata fiatalokkal találkozva a vidék jövőjével foglalkozzon, nem sokat foglalkozik az utómunkával. Lő egy szelfit, élesíti, és már zsebeli is be a lájkokat.



És ugyanígy tett erdélyi útja közben is.

Illetve akkor is, amikor almát evett. Természetesen szabolcsit, ami „március végén is friss, leves, roppanós”.

A tökéletes szelfi elsajátításának titkát nemrég édesanyjával is megosztotta, akit anyák napján ezen kívül egy Dsida Jenő-verssel köszöntött.

Előtte pedig egy galambfiókát is megtanított pózolni, szintén kiváló eredményekkel.

De ahogy a legtöbb profi influenszer, úgy Nagy István is tudja már, hogy nemcsak szelfikkel lehet tarolni, hanem azzal is, ha van mellette valaki, aki jól ért a fotózáshoz, és el tudja kapni azokat a hétköznapinak tűnő, de fontos pillanatokat, amikkel követői és rajongói közelebb kerülhetnek hozzá. Pláne ha mindezt fokozni is tudja egy megfelelően vagány captionnel, mint ahogy itt is tette: „Versenyfutás az idővel.”

Hasonlóan erős anyag lett az alábbi kép is, legalábbis én máris közelebb érzem magamhoz Nagy Istvánt, már csak azért is, mert nem tudnék még egy olyan országot mondani, aminek minisztere ennyire lazán tud kapálni egy gumipapucsban.

És bár ahogy a címben már utaltam rá, gasztrotémákban inkább Németh Szilárdot érdemes követni, azért Nagy István is tud pár titkot. Például, hogy hol lehet beszerezni a legjobb fasírtos szendvicset.

Vagy hogy az igazi, felhőtlen boldogságot az életben az jelenti, ha több száz leölt disznó sonkája alatt állhatunk.

Instagramjáról persze az is azonnal kiderül, hogy nem véletlenül ő az agrárminiszter. Mert tudja, milyen fontos a biodiverzitás, ezért el is ültetett egy rózsafát.

Illetve mert tudja, hogy „a megművelt kert biztonságot jelent”.

De azzal is tisztában van, hogy mikor van itt az ideje a lemosó permetezésnek.

Nem csoda, hogy ezek után követői már amerikai elnöknek is megválasztanák. Legalábbis mikor nemrég Washingtonban járt, ahol beült egy íróasztal mögé, rajongói közül többen is jelezték, hogy „Amerika Önnel jobban járna”, illetve hogy „Nagyon jó amerikai elnök”.

Igaz, Wikipedia-oldala szerint csak eszperantó és német nyelveken beszél középfokon, illetve oroszul alapfokon, vagyis angolul ezek szerint nem tud, így feltehetően Washingtonban szüksége volt tolmácsra, de kit érdekel egy miniszter nyelvtudása, amíg ilyen fotókkal halmoz el minket?