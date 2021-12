Karácsonyi nagy zabálás Németh Szilárddal

Ha már sikerült kiválasztani, hogy Novák Katalin süteményei közül idén melyik kerüljön az ünnepi asztalra, itt az ideje azt is kitalálni, mi legyen a főétel. Nem kell aggódni, ha van otthon zsír, hús, szalonna vagy kolbász, a boltba sem kell elmenni, simán át lehet variálni az eredetileg betervezett menüt. Mert köztudott, hogy a karácsony nem az ünnepről, de még csak nem is az ajándékozásról, hanem a zabálásról szól. A végtelen mennyiségű sütemények és persze az embertelen mennyiségű, epegörcshöz vezető zsíros, húsos ételek féktelen zabálásáról, és azok napokig tartó, káromkodással teli elkészítéséről.

Pedig egyszerűen és gyorsan is meg lehet úszni egy zsírban úszó húsétel elkészítését: ehhez pedig nem kell mást tenni, csak felcsapni az ország legnagyobb húsmesterének Instagramját, mert a csepeli Mr. Darcy ebben is segít.

Spenótos-juhtúrós-sonkás palacsinta

Mindig kell egy laza előétel.

Wellington

Van ünnepibb a Wellington bélszínnél? Van, ha Németh Szilárd csinálja! Erőspaprikával és egy kis zsírsodóval tálalva.

Töltött káposzta

Klasszik karácsonyi kaja, a honvédelmi államtitkár receptjét pedig röpke négy óra alatt el is lehet készíteni, csak legyen otthon füstölt nyúlja, mangalicazsír és kolbi.

Babletykó

Elmaradhatatlan kiegészítő az asztalra fektetett füstölt oldalas.

Férfiaknak

Egy rendes államférfi mindig külön gondol a férfiakra: Németh Szilárd férfitársainak parasztsonkás pacalt ajánl, a nem férfiak pedig ehetnek lazacot zöldséges rizzsel és ketchuppel, bár utóbbi Németh szerint „brrr!” és „szörnyű”, úgyhogy azt tényleg csak nők egyék.

Inspó díszítéshez

Egy kis szaftfröccsentéssel és koktélparadicsomból formázott szívvel minden ételt fel lehet dobni.

Megúszós sztrapacska

Nincs krumpli? Fodros kocka csak van otthon!

Fúzió

Németh Szilárd hála az égnek azokra is gondol, akik kihagynák a hagyományos vonalat. Nekik itt van a „fúzió a köbön” fantázianéven futó ételköltemény, amihez a honvédelmi államtitkár szerint nem kell más, csak egy kis „Chili con carne bacon-be tekert debrecenivel, tükörtojással, csipetkével, füstölt sajttal és rengeteg cigánypetrezselyemmel”.

Három nap zabálás után

De azok se bánkódjanak, akik későn kattintottak, és már vége a karácsonynak, mert tuti van még otthon egy kis maradék, amire szintén van egy jó kis receptje Németh Szilárdnak:

„Mindig figyeltünk arra, hogy ételt ne dobjunk ki, a még jó illatú, egészséges maradékokat átalakítottuk, ami már kicsit kétes volt azt Buksi és Mici pusztította el. Most, ezekben a kockázatos és nehéz időkben különösen is így járunk el. Egyhetes, hűtőben, zárt dobozokban tárolt milánói - külön a szósz és a külön a tészta - felturbózva frissen főtt tésztával is, kolbászzsírral, borsóval, házi paradicsomszósszal, egy egész fej zúzott fokhagymával - a népi gyógyászatban vírusölő és immunerősítő - és "csontegyszerű" reszelt trappistával. Előmelegített sütőben 180 fokon 30 perc. Mézes-áfonyás-gyömbéres-hecsedlis zöld tea dukál hozzá.”

(Címlapkép: Kiss Bence)